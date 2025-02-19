Суд на Буковине изменил приговор двум мужчинам, которые напали на работников ТЦК

Нападение на представителей ТЦК. Фото: скриншот

На Буковине суд изменил приговор двум мужчинам, которые напали на работников территориального центра комплектования с топорами. Инцидент произошел еще в марте прошлого года.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На пропускном пункте "Голеча" один из фигурантов был на лошади, а другой — на автомобиле "Нива", который пытался наехать на сотрудников ТЦК.

К нападению причастны братья из поселка Путила, один из которых является действующим военным.

Сначала к представителям ТЦК подъехал мужчина на лошади, держа в руках топор. Во время их разговора другой местный житель за рулем желтой "Нивы" на скорости наехал на одного из военных. После этого 43-летний водитель развернулся, остановился возле сотрудников ТЦК, вышел из машины, взял топор и несколько раз ударил их обухом.

В суде обвиняемые объяснили свои действия тем, что сын 43-летнего подсудимого был военнослужащим и пропал без вести на фронте. Он обращался в ТЦК за разъяснениями, но так и не получил четкого ответа.

Другой мужчина отметил, что является военнослужащим и ранее служил в добровольческом батальоне, но его увольнение не было должным образом оформлено.

По его словам, в тот день работники ТЦК остановили его для проверки документов, которых он при себе не имел, в результате чего произошел конфликт. Обвиняемый признал свою неправоту и попросил прощения.

Известно, что суд первой инстанции признал обоих виновными в хулиганстве и назначил им наказание — три года и три месяца лишения свободы.

Что решил суд

Адвокат братьев подал апелляционную жалобу, в которой заявил, что обвиняемые признали вину и раскаиваются. В ней говорится, что мужчины совершили преступление в результате стечения тяжелых личных семейных обстоятельств.

Суд изменил приговор мужчинам и назначил им наказание в виде заключения сроком на один год.

Напомним, 7 марта 2024 года в Черновицкой области представители ТЦК остановили мужчину, который ехал верхом и имел при себе топор. Во время разговора на одного из военных внезапно совершил наезд автомобиль.

Впоследствии в ТЦК заявили, что сотрудники осуществляли проверку военно-учетных документов.