З програміста суд не зняв статус розшуку — не з'явився по повістці в ТЦК

Хмельницький окружний адміністративний суд не задовольнив позов інженера-програміста, який вимагав скасувати статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+". Чоловік працює на критичному підприємстві і намагався оформити бронювання, але через неявку за повісткою отримав блокування.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як виникла справа

Позивач отримав дві повістки з вимогою прибути до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Напередодні він повідомив про лікарняний і надіслав заяву з медичними документами. За його словами, у ТЦК відмовилися прийняти ці папери, а після неявки в "Резерв+" з’явився статус "у розшуку".

Через це інженер не зміг оформити бронювання у "Дії". Працівники ТЦК додатково направили електронне звернення до поліції з вимогою доставити чоловіка для складання адмінпротоколу.

Позиція суду

Суд встановив, що повістки були вручені належним чином, а дії співробітників ТЦК відповідають закону. Лікарняний не звільняє від обов’язку з’явитися за викликом. Також статус працівника критично важливого підприємства не є підставою для ігнорування повістки.

Оскільки на момент розгляду заявки через "Дію" позивач мав статус "у розшуку", відмова у бронюванні була законною.

