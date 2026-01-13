Відео
Головна ТЦК Суд відмовив програмісту і залишив його "у розшуку ТЦК" — чому

Суд відмовив програмісту і залишив його "у розшуку ТЦК" — чому

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 03:32
З програміста суд не зняв статус розшуку — не з'явився по повістці в ТЦК
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Хмельницький окружний адміністративний суд не задовольнив позов інженера-програміста, який вимагав скасувати статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+". Чоловік працює на критичному підприємстві і намагався оформити бронювання, але через неявку за повісткою отримав блокування.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Як виникла справа

Позивач отримав дві повістки з вимогою прибути до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Напередодні він повідомив про лікарняний і надіслав заяву з медичними документами. За його словами, у ТЦК відмовилися прийняти ці папери, а після неявки в "Резерв+" з’явився статус "у розшуку".

Через це інженер не зміг оформити бронювання у "Дії". Працівники ТЦК додатково направили електронне звернення до поліції з вимогою доставити чоловіка для складання адмінпротоколу.

Позиція суду

Суд встановив, що повістки були вручені належним чином, а дії співробітників ТЦК відповідають закону. Лікарняний не звільняє від обов’язку з’явитися за викликом. Також статус працівника критично важливого підприємства не є підставою для ігнорування повістки.

Оскільки на момент розгляду заявки через "Дію" позивач мав статус "у розшуку", відмова у бронюванні була законною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть затримати на блокпосту ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що має робити громадянин, якщо його силоміць утримують у ТЦК.

суд Хмельницька область повістки ТЦК та СП судові рішення Резерв+
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
