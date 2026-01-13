С программиста суд не снял статус розыска — не явился по повестке в ТЦК

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Хмельницкий окружной административный суд не удовлетворил иск инженера-программиста, который требовал отменить статус "в розыске" в приложении "Резерв+". Мужчина работает на критическом предприятии и пытался оформить бронирование, но из-за неявки по повестке получил блокировку.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Как возникло дело

Истец получил две повестки с требованием прибыть в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Накануне он сообщил о больничном и прислал заявление с медицинскими документами. По его словам, в ТЦК отказались принять эти бумаги, а после неявки в "Резерв+" появился статус "в розыске".

Из-за этого инженер не смог оформить бронирование в "Дії". Работники ТЦК дополнительно направили электронное обращение в полицию с требованием доставить мужчину для составления админпротокола.

Позиция суда

Суд установил, что повестки были вручены надлежащим образом, а действия сотрудников ТЦК соответствуют закону. Больничный не освобождает от обязанности явиться по вызову. Также статус работника критически важного предприятия не является основанием для игнорирования повестки.

Поскольку на момент рассмотрения заявки через "Дію" истец имел статус "в розыске", отказ в бронировании был законным.

