Трускавецький суд оштрафував водія Tesla за спробу уникнути ТЦК

Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Львівщині суд виніс рішення у справі щодо мешканця села Шептицьке, який запропонував працівникам поліції хабар, аби ті його не направили до до територіального центру комплектування. Інцидент стався в курортному місті Трускавець, поблизу готелю "Ріксос Прикарпаття", де правоохоронці зупинили автомобіль Tesla Model Y.

Про це стало відомо зі судового рішення, яке з'явилося на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

На Львівщині чоловік хотів дати хабаря поліцейським

Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що водій перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Його повідомили про необхідність подальшого доправлення спочатку до відділення поліції, а згодом до відповідного ТЦК.

Чоловік спершу усно запропонував поліцейським взяти хабаря. А вже у приміщенні поліції він намагався передати гроші, підклавши під журнал 5 330 гривень. За ці кошти він хотів домовитися, аби уникнути не лише передачі до військкомату, а й притягнення до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці відмовилися від пропозиції, зафіксували спробу підкупу, і невдовзі розпочалося слідство.

У судовому засіданні фігурант повністю визнав провину. Трускавецький міський суд призначив йому адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень, а також конфіскував кошти, які були предметом неправомірної вигоди.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів з моменту його проголошення.

