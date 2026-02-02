Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік скаржився на незаконне доставлення до ТЦК — що вирішив суд

Чоловік скаржився на незаконне доставлення до ТЦК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 00:33
Чоловік намагався оскаржити своє затримання працівниками ТЦК і поліції — ухвала суду
Чоловік із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: кадр із відео

Жителя Прикарпаття доставили до ТЦК та СП працівники військкомату та поліцейські. Чоловік вважав затримання незаконним, тому звернувся до суду.

Про це йдеться в ухвалі, яку Івано-Франківський міський суд виніс 26 січня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 26 листопада минулого року фігуранта в Івано-Франківську зупинили представники поліції та ТЦК. Під час перевірки документів військовозобов'язаному повідомили про те, що він нібито перебуває в розшуку, хоча, за словами чоловіка, у "Резерв+" такої інформації не було. У момент перевірки фігурант перебував в автомобілі — його звідти силоміць вивели, після чого доставили до приміщення ТЦК та СП. Аби довести, що затримання було протиправним, військовозобов'язаний звернувся до суду. Чоловік зазначив, що йому не дозволили викликати адвоката, протоколу про затримання не було, повістки теж не вручали.

Рішення суду 

Суддя дійшов висновку, що призов на військову службу під час мобілізації не є позбавленням свободи та регулюється законодавством про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а не нормами Кримінального процесуального кодексу.

Відкривати кримінальне провадження не стали. У розгляді справи військовозобов'язаному відмовили. Рішення суду можна було оскаржити впродовж п'яти днів від дня проголошення. Наразі ухвала вже набула законної сили.

Нагадаємо, мобілізований Свідок Єгови відмовився їхати на виконання завдання до Слов'янська. Його засудили до п'яти років ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що харків'янин пообіцяв за дві тисячі доларів зняти знайомого з розшуку. Порушника судитимуть.

суд військкомат мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації