Чоловік намагався оскаржити своє затримання працівниками ТЦК і поліції — ухвала суду

Жителя Прикарпаття доставили до ТЦК та СП працівники військкомату та поліцейські. Чоловік вважав затримання незаконним, тому звернувся до суду.

Про це йдеться в ухвалі, яку Івано-Франківський міський суд виніс 26 січня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 26 листопада минулого року фігуранта в Івано-Франківську зупинили представники поліції та ТЦК. Під час перевірки документів військовозобов'язаному повідомили про те, що він нібито перебуває в розшуку, хоча, за словами чоловіка, у "Резерв+" такої інформації не було. У момент перевірки фігурант перебував в автомобілі — його звідти силоміць вивели, після чого доставили до приміщення ТЦК та СП. Аби довести, що затримання було протиправним, військовозобов'язаний звернувся до суду. Чоловік зазначив, що йому не дозволили викликати адвоката, протоколу про затримання не було, повістки теж не вручали.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що призов на військову службу під час мобілізації не є позбавленням свободи та регулюється законодавством про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а не нормами Кримінального процесуального кодексу.

Відкривати кримінальне провадження не стали. У розгляді справи військовозобов'язаному відмовили. Рішення суду можна було оскаржити впродовж п'яти днів від дня проголошення. Наразі ухвала вже набула законної сили.

