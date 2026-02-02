Видео
Мужчина жаловался на незаконную доставку в ТЦК — что решил суд

Мужчина жаловался на незаконную доставку в ТЦК — что решил суд

Дата публикации 2 февраля 2026 00:33
Мужчина пытался обжаловать свое задержание работниками ТЦК и полиции — постановление суда
Мужчина с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: кадр из видео

Жителя Прикарпатья доставили в ТЦК и СП работники военкомата и полицейские. Мужчина считал задержание незаконным, поэтому обратился в суд.

Об этом говорится в постановлении, которое Ивано-Франковский городской суд вынес 26 января.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 26 ноября прошлого года фигуранта в Ивано-Франковске остановили представители полиции и ТЦК. Во время проверки документов военнообязанному сообщили о том, что он якобы находится в розыске, хотя, по словам мужчины, в "Резерв+" такой информации не было. В момент проверки фигурант находился в автомобиле — его оттуда силой вывели, после чего доставили в помещение ТЦК и СП. Чтобы доказать, что задержание было противоправным, военнообязанный обратился в суд. Мужчина отметил, что ему не позволили вызвать адвоката, протокола о задержании не было, повестку тоже не вручали.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что призыв на военную службу по мобилизации не является лишением свободы и регулируется законодательством о мобилизационной подготовке и мобилизации, а не нормами Уголовно-процессуального кодекса.

Открывать уголовное производство не стали. В рассмотрении дела военнообязанному отказали. Решение суда можно было обжаловать в течение пяти дней со дня провозглашения. Сейчас постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, мобилизованный Свидетель Иеговы отказался ехать на выполнение задания в Славянск. Его приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что харьковчанин пообещал за две тысячи долларов снять знакомого с розыска. Нарушителя будут судить.





