Харьковчанин требовал взятку за снятие военнообязанного с розыска — ответит перед судом

В Харькове 34-летний мужчина предлагал знакомому, который нарушил правила воинского учета, за деньги уклониться от мобилизации. Нарушителя разоблачили и будут судить.

Об этом 29 января сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в ноябре прошлого года фигурант заверил товарища, что за две тысячи долларов может повлиять на чиновников РТЦК и СП, чтобы те приняли решение о снятии с розыска.

"Заверил, что без его посредничества и передачи указанной денежной суммы решить проблему самостоятельно или другим путем будет невозможно", — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время следующей встречи "клиент" передал дельцу деньги. После этого нарушитель некоторое время скрывался от следствия, но в конце концов правоохранители его разыскали и задержали.

Какое наказание грозит нарушителю

Досудебное расследование завершили. Дело направили в Новобаварский районный суд города Харькова. Фигурант может попасть в тюрьму на срок до пяти лет. Свою вину он признал и раскаялся.

Напомним, жители Сумщины присвоили почти пять миллионов гривен благотворительных взносов. Им грозит до семи лет заключения.

Также мы сообщали, что в Виннице мужчина набирал людей в ЧВК "Вагнер". В течение ближайших 15 лет он будет находиться в тюрьме.