Харьковчанин торговал снятием с розыска ТЦК — его будут судить

Харьковчанин торговал снятием с розыска ТЦК — его будут судить

Дата публикации 1 февраля 2026 01:03
Харьковчанин требовал взятку за снятие военнообязанного с розыска — ответит перед судом
Задержание дельца. Фото: Прокуратура Украины

В Харькове 34-летний мужчина предлагал знакомому, который нарушил правила воинского учета, за деньги уклониться от мобилизации. Нарушителя разоблачили и будут судить.

Об этом 29 января сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в ноябре прошлого года фигурант заверил товарища, что за две тысячи долларов может повлиять на чиновников РТЦК и СП, чтобы те приняли решение о снятии с розыска.

"Заверил, что без его посредничества и передачи указанной денежной суммы решить проблему самостоятельно или другим путем будет невозможно", — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина, который требовал у знакомого взятку за снятие с розыска
Задержанный мужчина, который обещал за деньги снять знакомого с розыска ТЦК. Фото: Прокуратура Украины

Во время следующей встречи "клиент" передал дельцу деньги. После этого нарушитель некоторое время скрывался от следствия, но в конце концов правоохранители его разыскали и задержали.

Какое наказание грозит нарушителю

Досудебное расследование завершили. Дело направили в Новобаварский районный суд города Харькова. Фигурант может попасть в тюрьму на срок до пяти лет. Свою вину он признал и раскаялся.

Напомним, жители Сумщины присвоили почти пять миллионов гривен благотворительных взносов. Им грозит до семи лет заключения.

Также мы сообщали, что в Виннице мужчина набирал людей в ЧВК "Вагнер". В течение ближайших 15 лет он будет находиться в тюрьме.

суд военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
