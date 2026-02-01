Відео
Головна ТЦК Харків'янин торгував зняттям із розшуку ТЦК — його судутимуть

Харків'янин торгував зняттям із розшуку ТЦК — його судутимуть

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 01:03
Харків'янин вимагав хабар за зняття військовозобов'язаного з розшуку — відповість перед судом
Затримання ділка. Фото: Прокуратура України

У Харкові 34-річний чоловік пропонував знайомому, який порушив правила військового обліку, за гроші ухилитися від мобілізації. Порушника викрили та судитимуть.

Про це 29 січня повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, у листопаді минулого року фігурант запевнив товариша, що за дві тисячі доларів може вплинути на посадовців РТЦК та СП, аби ті ухвалили рішення щодо зняти з розшуку.

"Запевнив, що без його посередництва та передачі зазначеної грошової суми вирішити проблему самостійно або іншим шляхом буде неможливо", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Чоловік, який вимагав у знайомого хабар за зняття з розшуку
Затриманий чоловік, який обіцяв за гроші зняти знайомого з розшуку ТЦК. Фото: Прокуратура України

Під час наступної зустрічі "клієнт" передав ділку гроші. Після цього порушник певний час переховувався від слідства, але врешті-решт правоохоронці його розшукали та затримали.

Яке покарання загрожує порушнику

Досудове розслідування завершили. Справу скерували до Новобаварського районного суду міста Харкова. Фігурант може потрапити до в'язниці на строк до п'яти років. Свою провину він визнав і розкаявся.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
