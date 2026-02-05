Трускавецкий суд оштрафовал водителя Tesla за попытку избежать ТЦК

Судейский молоток. Фото: Freepik

На Львовщине суд вынес решение по делу в отношении жителя села Шептицкое, который предложил работникам полиции взятку, чтобы те его не направили в территориальный центр комплектования. Инцидент произошел в курортном городе Трускавец, вблизи отеля "Риксос Прикарпатье", где правоохранители остановили автомобиль Tesla Model Y.

Об этом стало известно из судебного решения, которое появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

На Львовщине мужчина хотел дать взятку полицейским

Во время проверки документов полицейские выяснили, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Его сообщили о необходимости дальнейшей доставки сначала в отделение полиции, а затем в соответствующий ТЦК.

Мужчина сначала устно предложил полицейским взять взятку. А уже в помещении полиции он пытался передать деньги, подложив под журнал 5 330 гривен. За эти средства он хотел договориться, чтобы избежать не только передачи в военкомат, но и привлечения к административной ответственности.

Правоохранители отказались от предложения, зафиксировали попытку подкупа, и вскоре началось следствие.

В судебном заседании фигурант полностью признал вину. Трускавецкий городской суд назначил ему административное наказание в виде штрафа на сумму 17 тысяч гривен, а также конфисковал средства, которые были предметом неправомерной выгоды.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Напомним, в Ровно объявили приговор мужчине, который применил перцовый баллончик против работников ТЦК.

Также житель Прикарпатья подал в суд на ТЦК из-за того, что его силой доставили в учреждение.