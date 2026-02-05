Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Суд в Трускавце наказал мужчину за попытку подкупа ТЦК

Суд в Трускавце наказал мужчину за попытку подкупа ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:12
Трускавецкий суд оштрафовал водителя Tesla за попытку избежать ТЦК
Судейский молоток. Фото: Freepik

На Львовщине суд вынес решение по делу в отношении жителя села Шептицкое, который предложил работникам полиции взятку, чтобы те его не направили в территориальный центр комплектования. Инцидент произошел в курортном городе Трускавец, вблизи отеля "Риксос Прикарпатье", где правоохранители остановили автомобиль Tesla Model Y.

Об этом стало известно из судебного решения, которое появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

На Львовщине мужчина хотел дать взятку полицейским

Во время проверки документов полицейские выяснили, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Его сообщили о необходимости дальнейшей доставки сначала в отделение полиции, а затем в соответствующий ТЦК.

Мужчина сначала устно предложил полицейским взять взятку. А уже в помещении полиции он пытался передать деньги, подложив под журнал 5 330 гривен. За эти средства он хотел договориться, чтобы избежать не только передачи в военкомат, но и привлечения к административной ответственности.

Правоохранители отказались от предложения, зафиксировали попытку подкупа, и вскоре началось следствие.

В судебном заседании фигурант полностью признал вину. Трускавецкий городской суд назначил ему административное наказание в виде штрафа на сумму 17 тысяч гривен, а также конфисковал средства, которые были предметом неправомерной выгоды.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Напомним, в Ровно объявили приговор мужчине, который применил перцовый баллончик против работников ТЦК.

Также житель Прикарпатья подал в суд на ТЦК из-за того, что его силой доставили в учреждение.

суд взятка штраф Львовская область ТЦК и СП судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации