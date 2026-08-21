У Чернігові суд скасував штраф ТЦК у 17 тисяч гривень

Працівники ТЦК. Фото: Суспільне Чернігів

Деснянський районний суд Чернігова скасував штраф у 17 тисяч гривень, який територіальний центр комплектування наклав на військовозобов’язаного за неявку за повісткою. Суд встановив, що чоловіка належним чином не повідомили про виклик, оскільки поштове відправлення повернули ТЦК із позначкою "адресат відсутній".

Про це йдеться у Єдиному судовому реєстрі, інформує Новини.LIVE.

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Чому чоловіку виписали штраф

24 грудня 2025 року ТЦК видав чоловікові повістку, відповідно до якої він мав 3 січня 2026 року о 09:00 прибути до територіального центру комплектування для уточнення даних.

Того ж дня повістку відправили рекомендованим поштовим відправленням. Однак 31 грудня на конверті з’явилася відмітка "адресат відсутній", після чого лист повернули до ТЦК.

21 січня щодо чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення. Йому закидали неявку за викликом до ТЦК.

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5 лютого 2026 року керівник ТЦК виніс постанову та оштрафував військовозобов’язаного на 17 тисяч гривень за частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Чоловік із рішенням не погодився та звернувся до суду. Його представниця наполягала, що повістка фактично не була вручена, а під час її надсилання допустили процедурні порушення.

Що встановив суд

Суд звернув увагу на порядок вручення рекомендованих листів із позначкою "Повістка ТЦК". Якщо адресата немає за вказаною адресою, працівник пошти має повідомити його про надходження листа за наявним номером телефону та/або залишити повідомлення у поштовій скриньці.

Однак у цій справі доказів такого повідомлення чоловіка суду не надали.

Зокрема, на поштовому конверті не був зазначений номер телефону військовозобов’язаного, хоча він був у розпорядженні ТЦК. Також у матеріалах справи не було підтвердження, що чоловіку залишали повідомлення про надходження повістки до його поштової скриньки.

Суд дійшов висновку, що самого факту направлення повістки недостатньо, щоб підтвердити належне оповіщення військовозобов’язаного.

Відтак суд встановив, що ТЦК не довів належного повідомлення чоловіка про виклик і наявності в його діях складу адміністративного правопорушення.

Яке рішення ухвалив суд

Деснянський районний суд Чернігова задовольнив позов чоловіка, визнав протиправною та скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч гривень.

Провадження у справі закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення. Крім того, суд постановив стягнути з відповідача на користь позивача 665,60 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів.

Як писали Новини.LIVE, в Україні тривають зміни у сфері мобілізації та роботи ТЦК. Зокрема, військовозобов’язаним роз’яснюють підстави для отримання відстрочки, а право на неї в окремих випадках залежить від документального підтвердження обставин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Житомирщині судитимуть адміністратора Viber-чату, де публікували інформацію про місця перебування працівників ТЦК та поліцейських. За даними слідства, це допомагало чоловікам призовного віку уникати зустрічей із представниками ТЦК.