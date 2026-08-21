В Чернигове суд отменил штраф ТЦК в размере 17 тысяч гривен

Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернигов"

Деснянский районный суд Чернигова отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, наложенный территориальным центром комплектования на военнообязанного за неявку по повестке. Суд установил, что мужчину надлежащим образом не уведомили о вызове, поскольку почтовое отправление было возвращено ТЦК с пометкой "адресат отсутствует".

Об этом говорится в Едином судебном реестре, сообщает Новини.LIVE.

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Почему мужчине выписали штраф

24 декабря 2025 года ТЦК выдал мужчине повестку, согласно которой он должен был 3 января 2026 года в 09:00 прибыть в территориальный центр комплектования для уточнения данных.

В тот же день повестку отправили заказным письмом. Однако 31 декабря на конверте появилась отметка "адресат отсутствует", после чего письмо вернули в ТЦК.

21 января в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Ему вменяли неявку по вызову в ТЦК.

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Мужчина с решением не согласился и обратился в суд. Его представительница настаивала, что повестка фактически не была вручена, а при её отправке были допущены процедурные нарушения.

Что установил суд

Суд обратил внимание на порядок вручения заказных писем с пометкой "Повестка ТЦК". Если адресата нет по указанному адресу, сотрудник почты должен уведомить его о поступлении письма по имеющемуся номеру телефона и/или оставить уведомление в почтовом ящике.

Однако в данном деле доказательств такого уведомления мужчины суду не представили.

В частности, на почтовом конверте не был указан номер телефона военнообязанного, хотя он находился в распоряжении ТЦК. Также в материалах дела не было подтверждения того, что мужчине оставляли уведомление о поступлении повестки в его почтовый ящик.

Суд пришел к выводу, что самого факта направления повестки недостаточно для подтверждения надлежащего уведомления военнообязанного.

Таким образом, суд установил, что ТЦК не доказал надлежащее уведомление мужчины о вызове и наличие в его действиях состава административного правонарушения.

Какое решение принял суд

Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил иск мужчины, признал противоправным и отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен.

Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 665,60 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в течение десяти дней.

Как писали Новини.LIVE, в Украине продолжаются изменения в сфере мобилизации и работы ТЦК. В частности, военнообязанным разъясняют основания для получения отсрочки, а право на неё в отдельных случаях зависит от документального подтверждения обстоятельств.

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