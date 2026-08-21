Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Суд отменил штраф ТЦК мужчине, который не явился по повестке, отправленной по почте

Суд отменил штраф ТЦК мужчине, который не явился по повестке, отправленной по почте

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 10:12
В Чернигове суд отменил штраф ТЦК в размере 17 тысяч гривен
Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернигов"

Деснянский районный суд Чернигова отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, наложенный территориальным центром комплектования на военнообязанного за неявку по повестке. Суд установил, что мужчину надлежащим образом не уведомили о вызове, поскольку почтовое отправление было возвращено ТЦК с пометкой "адресат отсутствует".

Об этом говорится в Едином судебном реестре, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Почему мужчине выписали штраф

24 декабря 2025 года ТЦК выдал мужчине повестку, согласно которой он должен был 3 января 2026 года в 09:00 прибыть в территориальный центр комплектования для уточнения данных.

В тот же день повестку отправили заказным письмом. Однако 31 декабря на конверте появилась отметка "адресат отсутствует", после чего письмо вернули в ТЦК.

21 января в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Ему вменяли неявку по вызову в ТЦК.

Читайте также:

5 февраля 2026 года руководитель ТЦК вынес постановление и оштрафовал военнообязанного на 17 тысяч гривен по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Мужчина с решением не согласился и обратился в суд. Его представительница настаивала, что повестка фактически не была вручена, а при её отправке были допущены процедурные нарушения.

Что установил суд

Суд обратил внимание на порядок вручения заказных писем с пометкой "Повестка ТЦК". Если адресата нет по указанному адресу, сотрудник почты должен уведомить его о поступлении письма по имеющемуся номеру телефона и/или оставить уведомление в почтовом ящике.

Однако в данном деле доказательств такого уведомления мужчины суду не представили.

В частности, на почтовом конверте не был указан номер телефона военнообязанного, хотя он находился в распоряжении ТЦК. Также в материалах дела не было подтверждения того, что мужчине оставляли уведомление о поступлении повестки в его почтовый ящик.

Суд пришел к выводу, что самого факта направления повестки недостаточно для подтверждения надлежащего уведомления военнообязанного.

Таким образом, суд установил, что ТЦК не доказал надлежащее уведомление мужчины о вызове и наличие в его действиях состава административного правонарушения.

Какое решение принял суд

Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил иск мужчины, признал противоправным и отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен.

Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 665,60 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в течение десяти дней.

Как писали Новини.LIVE, в Украине продолжаются изменения в сфере мобилизации и работы ТЦК. В частности, военнообязанным разъясняют основания для получения отсрочки, а право на неё в отдельных случаях зависит от документального подтверждения обстоятельств.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Житомирской области будут судить администратора Viber-чата, в котором публиковали информацию о местах нахождения сотрудников ТЦК и полицейских. По данным следствия, это помогало мужчинам призывного возраста избегать встреч с представителями ТЦК.

суд Чернигов штраф повестки ТЦК и СП
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации