Мобілізація в Україні - чи можуть мобілізувати під час судового процесу

Співробітники ТЦК перевіряють документи у військовозобов’язаного громадянина. Фото: 112.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав до суду позов проти територіального центру комплектування, це не убезпечує його від мобілізації. Для того, аби точно не отримати мобілізаційне розпорядження до моменту ухвалення судового рішення, потрібно здійснити один важливий крок.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Скарга до суду — чи блокує вона мобілізацію

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що планує судитися із територіальним центром комплектування.

Чоловік уточнив, чи може ТЦК його мобілізувати в період розгляду позову в суді.

"На жаль, оскарження дій ТЦК у судовому порядку не убезпечує військовозобов'язаного від мобілізації", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як зупинити можливість мобілізації до судового рішення

Юрист пояснив, як повинен діяти громадянин, аби унеможливити мобілізацію до завершення судового розгляду його скарги.

"Єдиний можливий варіант — це заява до суду про забезпечення позову", — підкреслив Айвазян.

Тож, додав він, адвокат, який захищає права громадянина, повинен бути обізнаний, що саме можна зробити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що учитель, якому в ТЦК відмовили у розгляді документів про відстрочку, звернувся до суду.

Додамо, ми повідомляли про те, що мешканець Буковини вже вдруге виграв суд у ТЦК, який відмовляв надати йому відстрочку від мобілізації.