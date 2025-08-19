Видео
Україна
Суд против ТЦК— могут ли мобилизовать

Суд против ТЦК— могут ли мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:30
Мобилизация в Украине - могут ли мобилизовать во время судебного процесса
Сотрудники ТЦК проверяют документы у военнообязанного гражданина. Фото: 112.ua

Если военнообязанный гражданин подал в суд иск против территориального центра комплектования, это не защищает его от мобилизации. Для того, чтобы точно не получить мобилизационное распоряжение до момента принятия судебного решения, нужно осуществить один важный шаг.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Жалоба в суд — блокирует ли она мобилизацию

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что планирует судиться с территориальным центром комплектования.

Мужчина уточнил, может ли ТЦК его мобилизовать в период рассмотрения иска в суде.

"К сожалению, обжалование действий ТЦК в судебном порядке не защищает военнообязанного от мобилизации", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как остановить возможность мобилизации до судебного решения

Юрист объяснил, как должен действовать гражданин, чтобы исключить мобилизацию до завершения судебного рассмотрения его жалобы.

"Единственный возможный вариант — это заявление в суд об обеспечении иска", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому, добавил он, адвокат, который защищает права гражданина, должен быть осведомлен, что именно можно сделать.

Напомним, мы ранее писали о том, что учитель, которому в ТЦК отказали в рассмотрении документов об отсрочке, обратился в суд.

Добавим, мы сообщали о том, что житель Буковины уже второй раз выиграл суд у ТЦК, который отказывал предоставить ему отсрочку от мобилизации.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
