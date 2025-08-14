Розшук територіального центру комплектування - чи можна з розшуком вступити ло вишу

Українські абітурієнти. Фото: "РБК-Україна"

Військовозобов’язаний громадянин України, який перебуває у розшуку за порушення військового обліку, має право вступати у будь-який вищий навчальний заклад в країні. Але це теорія, а на практиці у таких громадян можуть виникнути певні проблеми.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Розшук ТЦК і вступ до вишу

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у розшуку ТЦК (інформація вказана у застосунку "Резерв+").

Чоловік поцікавився, чи може він вступити до вищого навчального закладу з такою позначкою у електронному військово-обліковому документі.

"Порушення правил військового обліку є підставою для притягнення Вас до адміністративної відповідальності, але це ніяким чином не впливає на Ваше право щодо вступу до ВНЗ", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Проблеми на рівні вишу

Разом з тим, додав юрист, у такого громадянина все ж можуть бути проблеми під час вступу до вишу.

"Все в першу чергу залежить від керівництва ВНЗ", — наголосив Дерій.

На жаль, констатував правник, не всі ВНЗ йдуть назустріч своїм абітурієнтам.

"В крайньому випадку — вимагайте письмову відмову у прийомі документів. Потім Ви зможете оскаржити її до МОН або в судовому порядку", — пояснив, що робити у такому випадку Владислав Дерій.

