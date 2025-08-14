Розыск территориального центра комплектования - можно ли с розыском поступить ло вуза

Розыск ТЦК — можно ли поступить в вуз
Военнообязанный гражданин Украины, который находится в розыске за нарушение воинского учета, имеет право поступать в любое высшее учебное заведение в стране. Но это теория, а на практике у таких граждан могут возникнуть определенные проблемы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Розыск ТЦК и поступление в вуз
К юристам обратился гражданин, который находится в розыске ТЦК (информация указана в приложении "Резерв+").
Мужчина поинтересовался, может ли он поступить в высшее учебное заведение с такой отметкой в электронном военно-учетном документе.
"Нарушение правил воинского учета является основанием для привлечения Вас к административной ответственности, но это никоим образом не влияет на Ваше право на поступление в вуз", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Проблемы на уровне вуза
Вместе с тем, добавил юрист, у такого гражданина все же могут быть проблемы при поступлении в вуз.
"Все в первую очередь зависит от руководства вуза", — подчеркнул Дерий.
К сожалению, констатировал юрист, не все вузы идут навстречу своим абитуриентам.
"В крайнем случае — требуйте письменный отказ в приеме документов. Затем Вы сможете обжаловать его в МОН или в судебном порядке", — пояснил, что делать в таком случае Владислав Дерий.
