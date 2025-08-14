Розыск территориального центра комплектования - можно ли с розыском поступить ло вуза

Украинские абитуриенты. Фото: "РБК-Україна"

Военнообязанный гражданин Украины, который находится в розыске за нарушение воинского учета, имеет право поступать в любое высшее учебное заведение в стране. Но это теория, а на практике у таких граждан могут возникнуть определенные проблемы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Розыск ТЦК и поступление в вуз

К юристам обратился гражданин, который находится в розыске ТЦК (информация указана в приложении "Резерв+").

Мужчина поинтересовался, может ли он поступить в высшее учебное заведение с такой отметкой в электронном военно-учетном документе.

"Нарушение правил воинского учета является основанием для привлечения Вас к административной ответственности, но это никоим образом не влияет на Ваше право на поступление в вуз", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Проблемы на уровне вуза

Вместе с тем, добавил юрист, у такого гражданина все же могут быть проблемы при поступлении в вуз.

"Все в первую очередь зависит от руководства вуза", — подчеркнул Дерий.

К сожалению, констатировал юрист, не все вузы идут навстречу своим абитуриентам.

"В крайнем случае — требуйте письменный отказ в приеме документов. Затем Вы сможете обжаловать его в МОН или в судебном порядке", — пояснил, что делать в таком случае Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как гражданин может безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как самостоятельно сняться с розыска территориального центра комплектования.