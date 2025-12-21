Хотів відкупитися за 5 тисяч, а заплатить 17 — на Полтавщині суд покарав ухилянта-хабарника

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Спроба "домовитися" з поліцією, щоб не потрапити до ТЦК коштувала дорого мешканцю Полтавщини. Районний суд виніс вирок чоловіку, який намагався відкупитися і тепер він отримав кримінальну статтю і штраф, що втричі перевищує суму пропонованого хабаря.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зустріч з поліцією та хабар

На суді з'ясувалось, що у жовтні патрульні зупинили перехожого для перевірки документів. Ним виявився уродженець села на Полтавщині.

Планшет копів показав червоний прапорець: чоловік у розшуку. Причина стандартна — ухилення від військової служби.

Правоохоронці пояснили ситуацію прямо. Варіантів було два: або громадянин їде в районний ТЦК добровільно, або його затримують і доставляють примусово.

Чоловік вирішив піти третім шляхом. Щоб не опинитися у військкоматі, він запропонував поліціянтам 5 тисяч гривень. За ці гроші патрульні мали "закрити очі" на його статус розшукуваного і відпустити.

Правоохоронці від грошей відмовилися і зафіксували злочин.

Вирок суду

У суді обвинувачений не сперечався. Він повністю визнав провину, посилався на щире каяття і критично оцінив свій вчинок.

Суддя визнав його винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція хабаря службовій особі). Покарання повчальне — штраф у розмірі 17 000 гривень. Тепер чоловік має і судимість, і борг перед державою, і проблему з військкоматом.

Раніше повідомлялось, що на Одещині військовослужбовця викрили з підробленим паспортом і наркотиками. Він надав документ правоохоронцям під час перевірки.

