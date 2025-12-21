Хотел откупиться за 5 тысяч, а заплатит 17 — на Полтавщине суд наказал уклониста-взяточника

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Попытка "договориться" с полицией, чтобы не попасть в ТЦК стоила дорого жителю Полтавщины. Районный суд вынес приговор мужчине, который пытался откупиться и теперь он получил уголовную статью и штраф, втрое превышающий сумму предлагаемой взятки.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра судебных решений.

Встреча с полицией и взятка

На суде выяснилось, что в октябре патрульные остановили прохожего для проверки документов. Им оказался уроженец села на Полтавщине.

Планшет копов показал красный флажок: человек в розыске. Причина стандартная — уклонение от военной службы.

Правоохранители объяснили ситуацию прямо. Вариантов было два: либо гражданин едет в районный ТЦК добровольно, либо его задерживают и доставляют принудительно.

Мужчина решил пойти третьим путем. Чтобы не оказаться в военкомате, он предложил полицейским 5 тысяч гривен. За эти деньги патрульные должны были "закрыть глаза" на его статус разыскиваемого и отпустить.

Правоохранители от денег отказались и зафиксировали преступление.

Приговор суда

В суде обвиняемый не спорил. Он полностью признал вину, ссылался на искреннее раскаяние и критически оценил свой поступок.

Судья признал его виновным по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение взятки должностному лицу). Наказание поучительное — штраф в размере 17 000 гривен. Теперь мужчина имеет и судимость, и долг перед государством, и проблему с военкоматом.

