Україна
Суд у Кременчуці покарав жінку за публікації про ТЦК у Telegram

Суд у Кременчуці покарав жінку за публікації про ТЦК у Telegram

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:02
Вирок за інформацію про роботу ТЦК — нове рішення суду в Кременчуці
Суддівство. Фото: Freepik

Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок жінці, яка протягом тривалого часу поширювала в месенджері Telegram інформацію про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Жінку покарали за поширення в Telegram даних про ТЦК

Під час розгляду справи суд встановив, що обвинувачена з липня 2023 року по червень 2025 року регулярно розміщувала в публічних Telegram-чатах повідомлення про локації, де працювали військовослужбовці ТЦК та СП, а також співробітники поліції у Кременчуці. Для цього вона використовувала власний мобільний телефон, з якого й здійснювала публікації.

У вироку зазначено, що такі дії негативно впливали на хід мобілізаційних заходів. Суд дійшов висновку, що поширення подібної інформації знижувало ефективність мобілізації, сприяло ухиленню військовозобов’язаних від виконання конституційного обов’язку та створювало загрозу належному комплектуванню Збройних сил України.

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину, щиро розкаялася у скоєному та погодилася на умови угоди з обвинуваченням. Це було враховано судом під час визначення міри покарання.

У результаті суд призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас жінку звільнили від реального відбування покарання з випробувальним строком тривалістю два роки. Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію мобільного телефону, з якого здійснювалося поширення інформації про роботу ТЦК та СП.

Нагадаємо, нещодавно у суді в Херсоні обрали покарання для чоловіка, який хотів влаштувати масове вбивство.

Також суд розглянув справу заочно щодо українця, який перейшов на бік росіян у Мелітополі.

суд Кременчук Telegram Полтавська область ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
