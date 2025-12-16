Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Суд в Кременчуге наказал женщину за публикации о ТЦК в Telegram

Суд в Кременчуге наказал женщину за публикации о ТЦК в Telegram

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 10:02
Приговор за информацию о работе ТЦК - новое решение суда в Кременчуге
Судейство. Фото: Freepik

Автозаводской районный суд Кременчуга вынес приговор женщине, которая в течение длительного времени распространяла в мессенджере Telegram информацию о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Женщину наказали за распространение в Telegram данных о ТЦК

При рассмотрении дела суд установил, что обвиняемая с июля 2023 года по июнь 2025 года регулярно размещала в публичных Telegram-чатах сообщения о локациях, где работали военнослужащие ТЦК и СП, а также сотрудники полиции в Кременчуге. Для этого она использовала собственный мобильный телефон, с которого и осуществляла публикации.

В приговоре указано, что такие действия негативно влияли на ход мобилизационных мероприятий. Суд пришел к выводу, что распространение подобной информации снижало эффективность мобилизации, способствовало уклонению военнообязанных от выполнения конституционного долга и создавало угрозу надлежащему комплектованию Вооруженных сил Украины.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась в содеянном и согласилась на условия соглашения с обвинением. Это было учтено судом при определении меры наказания.

В результате суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время женщину освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью два года. Кроме того, суд принял решение о конфискации мобильного телефона, с которого осуществлялось распространение информации о работе ТЦК и СП.

Напомним, недавно в суде в Херсоне избрали наказание для мужчины, который хотел устроить массовое убийство.

Также суд рассмотрел дело заочно в отношении украинца, который перешел на сторону россиян в Мелитополе.

суд Кременчуг Telegram Полтавская область ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации