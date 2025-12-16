Приговор за информацию о работе ТЦК - новое решение суда в Кременчуге

Судейство. Фото: Freepik

Автозаводской районный суд Кременчуга вынес приговор женщине, которая в течение длительного времени распространяла в мессенджере Telegram информацию о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Женщину наказали за распространение в Telegram данных о ТЦК

При рассмотрении дела суд установил, что обвиняемая с июля 2023 года по июнь 2025 года регулярно размещала в публичных Telegram-чатах сообщения о локациях, где работали военнослужащие ТЦК и СП, а также сотрудники полиции в Кременчуге. Для этого она использовала собственный мобильный телефон, с которого и осуществляла публикации.

В приговоре указано, что такие действия негативно влияли на ход мобилизационных мероприятий. Суд пришел к выводу, что распространение подобной информации снижало эффективность мобилизации, способствовало уклонению военнообязанных от выполнения конституционного долга и создавало угрозу надлежащему комплектованию Вооруженных сил Украины.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась в содеянном и согласилась на условия соглашения с обвинением. Это было учтено судом при определении меры наказания.

В результате суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время женщину освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью два года. Кроме того, суд принял решение о конфискации мобильного телефона, с которого осуществлялось распространение информации о работе ТЦК и СП.

