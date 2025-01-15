Чоловік не прийшов до ТЦК, бо вважав повістку жартом — яке рішення ухвалив суд

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК та СП

У Житомирській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. За його словами, він сприйняв вручення повістки працівниками ТЦК за жарт.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язаний чоловік влітку 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним. Восени підсудному вручили повістку та повідомили про необхідність з'явитися до ТЦК, щоб вирушити на службу.

Однак чоловік так і не з'явився в призначений час. У суді він пояснив, що "не розуміє, що від нього хочуть працівники ТЦК", адже доглядає за матір'ю з ІІ групою інвалідності. Документів на підтвердження стану жінки в нього немає, бо не було часу їх оформлювати. Вручення повістки обвинувачений підтвердив, але "сприйняв це як жарт" і тому не прийшов до ТЦК. Також він висловив готовність проходити військову службу, однак через наведені обставини не може.

У ТЦК підтвердили, що чоловік казав про хвору матір, і наголосили, що йому давали час на оформлення відстрочки й навіть попросили старосту села допомогти з відновленням документів. Натомість відстрочку обвинувачений так і не оформив, бо зайнятий і не має часу цим займатись, крім того, "йому немає часу проходити військову службу, а потрібно заробляти гроші".

Рішення суду

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки за ґратами. Крім того, вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Скриншот вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області

Нагадаємо, що у Вінницькій області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо його сини вже захищають країну на війні.

Також в Житомирській області перед судом постав чоловік, який пройшов ВЛК, проте не з'явився до Центру комплектування. Він пояснив, що не прийшов через догляд за хворою матір'ю.