Мужчина не пришел в ТЦК, потому что считал повестку шуткой — какое решение принял суд

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК и СП

В Житомирской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. По его словам, он воспринял вручение повестки работниками ТЦК за шутку.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, военнообязанный мужчина летом 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным. Осенью подсудимому вручили повестку и сообщили о необходимости явиться в ТЦК, чтобы отправиться на службу.

Однако мужчина так и не явился в назначенное время. В суде он объяснил, что "не понимает, что от него хотят работники ТЦК", ведь ухаживает за матерью со ІІ группой инвалидности. Документов в подтверждение состояния женщины у него нет, потому что не было времени их оформлять. Вручение повестки обвиняемый подтвердил, но "воспринял это как шутку" и поэтому не пришел в ТЦК. Также он выразил готовность проходить военную службу, однако из-за приведенных обстоятельств не может.

В ТЦК подтвердили, что мужчина говорил о больной матери, и отметили, что ему давали время на оформление отсрочки и даже попросили старосту села помочь с восстановлением документов. Вместо этого отсрочку обвиняемый так и не оформил, потому что занят и не имеет времени этим заниматься, кроме того, "ему нет времени проходить военную службу, а нужно зарабатывать деньги".

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года за решеткой. Кроме того, приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Скриншот приговора Бердичевского горрайонного суда Житомирской области

Напомним, что в Винницкой области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, потому что его сыновья уже защищают страну на войне.

Также в Житомирской области перед судом предстал мужчина, который прошел ВВК, однако не явился в Центр комплектования. Он объяснил, что не пришел из-за ухода за больной матерью.