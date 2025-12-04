Відео
Сплата штрафу у "Резерв+" — як довго ТЦК розглядає заяву

Сплата штрафу у "Резерв+" — як довго ТЦК розглядає заяву

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 21:45
Сплата штрафів Резерв+ - терміни для ТЦК
Застосунок "Резерв+", через який можна сплатити штраф. Фото: Новини.LIVE

Для того, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку через застосунок "Резерв+", військовозобов’язаний громадянин має подати заяву про визнання свого порушення. Після цього ТЦК повинен у визначений законом термін розглянути цю заяву і ухвалити відповідну постанову.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Перші кроки для сплати штрафу онлайн

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, має право сплатити штраф за це порушення онлайн, завдяки застосунку "Резерв+".

Для цього потрібно для початку встановити собі на смартфон цей державний застосунок.

Далі громадянин авторизуватися у "Резерв+", зайти в розділ "Штрафи онлайн" і подати заяву про те, що він визнає факт правопорушення.

Часовий проміжок для рішення ТЦК

Після цього територіальний центр комплектування розглядає заяву військовозобов’язаного громадянина.

На те, щоб розглянути заяву і надіслати громадянину відповідну постанову, у ТЦК згідно із чинним законодавством є три дні.

Після цього, отримавши постанову, порушник отримує право сплати штрафу онлайн, причому із 50-відсотковою знижкою.

Цей процес він має завершити протягом 20 днів, інакше сума штрафу стане повною (17 тисяч гривень).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, як дізнатися про штраф від ТЦК та сплатити його за кордоном.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
