Сплата штрафів Резерв+ - терміни для ТЦК

Для того, аби сплатити штраф за порушення правил військового обліку через застосунок "Резерв+", військовозобов’язаний громадянин має подати заяву про визнання свого порушення. Після цього ТЦК повинен у визначений законом термін розглянути цю заяву і ухвалити відповідну постанову.

Перші кроки для сплати штрафу онлайн

Військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку, має право сплатити штраф за це порушення онлайн, завдяки застосунку "Резерв+".

Для цього потрібно для початку встановити собі на смартфон цей державний застосунок.

Далі громадянин авторизуватися у "Резерв+", зайти в розділ "Штрафи онлайн" і подати заяву про те, що він визнає факт правопорушення.

Часовий проміжок для рішення ТЦК

Після цього територіальний центр комплектування розглядає заяву військовозобов’язаного громадянина.

На те, щоб розглянути заяву і надіслати громадянину відповідну постанову, у ТЦК згідно із чинним законодавством є три дні.

Після цього, отримавши постанову, порушник отримує право сплати штрафу онлайн, причому із 50-відсотковою знижкою.

Цей процес він має завершити протягом 20 днів, інакше сума штрафу стане повною (17 тисяч гривень).

