Уплата штрафов Резерв+ - сроки для ТЦК

Для того, чтобы уплатить штраф за нарушение правил воинского учета через приложение "Резерв+", военнообязанный гражданин должен подать заявление о признании своего нарушения. После этого ТЦК должен в определенный законом срок рассмотреть это заявление и принять соответствующее постановление.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Первые шаги для уплаты штрафа онлайн

Военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета, имеет право оплатить штраф за это нарушение онлайн, благодаря приложению "Резерв+".

Для этого нужно для начала установить себе на смартфон это государственное приложение.

Далее гражданин авторизоваться в "Резерв+", зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о том, что он признает факт правонарушения.

Временной промежуток для решения ТЦК

После этого территориальный центр комплектования рассматривает заявление военнообязанного гражданина.

На то, чтобы рассмотреть заявление и направить гражданину соответствующее постановление, у ТЦК согласно действующему законодательству есть три дня.

После этого, получив постановление, нарушитель получает право уплатить штраф онлайн, причем с 50-процентной скидкой.

Этот процесс он должен завершить в течение 20 дней, иначе сумма штрафа станет полной (17 тысяч гривен).

