Відстрочка при тимчасовій інвалідності - терміни

Тимчасова непридатність, яка базується на рішенні про інвалідність громадянина, не може перевищувати термін дії висновку щодо групи інвалідності. Відразу після завершення терміну дії тимчасової непридатності громадянина можуть мобілізувати.

Відстрочка через інвалідність

Військовий облік в Україні був запроваджений, зокрема, для того, аби визначати ступінь придатності громадян до військової служби. Частина громадян може отримати статус "непридатний до військової служби" чи "тимчасово непридатний".

До юристів звернувся громадянин, який має групу інвалідності, що дозволило йому отримати відстрочку як тимчасово непридатному до військової служби. Чоловік поцікавився, чи зможуть його мобілізувати, якщо термін дії інвалідності — і, відповідно, тимчасової непридатності – завершиться за кілька днів до закінчення воєнного стану.

Юристи пояснили, що термін дії відстрочки напряму пов’язаний із дією висновку про інвалідність. "Відстрочка в "Резерв+" не може перевищувати термін дії Вашого документа про інвалідність", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Коли закінчується тимчасова непридатність

За словами Дерія, просто так продовжити відстрочку після закінчення дії висновку про інвалідність (і, відповідно, тимчасову непридатність) неможливо. "Якщо воєнний стан продовжать, наприклад, до 3 серпня, а Ваша довідка МСЕК діє до 1 серпня, то в застосунку відстрочка відобразиться саме до 1 серпня 2026 року", — підкреслив юрист.

Владислав Дерій пояснив, що чекатиме на такого громадянина далі. "З 1 серпня Ваш статус у "Резерв+" зміниться і відстрочка зникне", — зазначив юрист.

Таким чином, громадянин, втративши тимчасову непридатність, може бути мобілізований до лав ЗСУ. Для того, аби продовжити відстрочку, він має повторний огляд експертної комісії і отримати як висновок про інвалідність, так і тимчасову непридатність до військової служби.

Якщо військовозобов’язаний громадянин переніс хірургічну операцію, він може отримати статус "тимчасово непридатний". Такий статус надається на певний період, після чого громадянину потрібно буде пройти військово-лікарську комісію.

Частина тимчасово непридатних може виїжджати за кордон до завершення терміну дії непридатності. Це стосується тих, хто отримав статус "тимчасово непридатний" на термін від 6 до 12 місяців.