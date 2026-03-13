Продолжительность отсрочки при временной инвалидности

Гражданин с временной инвалидностью потеряет отсрочку с окончанием срока действия временной непригодности к военной службе. Фото: "АрміяInform", УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Временная непригодность, которая базируется на решении об инвалидности гражданина, не может превышать срок действия заключения о группе инвалидности. Сразу после завершения срока действия временной непригодности гражданина могут мобилизовать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Отсрочка из-за инвалидности

Военный учет в Украине был введен, в частности, для того, чтобы определять степень пригодности граждан к военной службе. Часть граждан может получить статус "непригоден к военной службе" или "временно непригоден".

К юристам обратился гражданин, который имеет группу инвалидности, что позволило ему получить отсрочку как временно непригодному к военной службе. Мужчина поинтересовался, смогут ли его мобилизовать, если срок действия инвалидности — и, соответственно, временной непригодности — завершится за несколько дней до окончания военного положения.

Юристы объяснили, что срок действия отсрочки напрямую связан с действием заключения об инвалидности. "Отсрочка в "Резерв+" не может превышать срок действия Вашего документа об инвалидности", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Когда заканчивается временная непригодность

По словам Дерия, просто так продлить отсрочку после окончания действия заключения об инвалидности (и, соответственно, временной непригодности) невозможно. "Если военное положение продлят, например, до 3 августа, а Ваша справка МСЭК действует до 1 августа, то в приложении отсрочка отобразится именно до 1 августа 2026 года", — подчеркнул юрист.

Владислав Дерий объяснил, что будет ждать такого гражданина дальше. "С 1 августа Ваш статус в "Резерв+" изменится и отсрочка исчезнет", — отметил юрист.

Таким образом, гражданин, потеряв временную непригодность, может быть мобилизован в ряды ВСУ. Для того, чтобы продлить отсрочку, он должен пройти повторный осмотр экспертной комиссии и получить как заключение об инвалидности, так и временную непригодность к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, когда гражданину предоставляется временная непригодность.

Если военнообязанный гражданин перенес хирургическую операцию, он может получить статус "временно непригодный". Такой статус предоставляется на определенный период, после чего гражданину нужно будет пройти военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, при каком условии временно непригодного выпустят за границу.

Часть временно непригодных может выезжать за границу до завершения срока действия непригодности. Это касается тех, кто получил статус "временно непригоден" на срок от 6 до 12 месяцев.