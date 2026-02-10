Бронювання і відстрочка ТЦК - чи варто починати оформлення відстрочки до скасування броні

Скасування броні — коли подавати заявку на відстрочку ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин втрачає бронювання від мобілізації, але має право на відстрочку, момент початку оформлення відстрочки залежить від того, який це вид відстрочки і як саме він оформлюється. У випадку зі студентами можна починати оформлення уже після скасування броні.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Бронювання скасовують, відстрочку оформлюють
До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її чоловіка, який працює на критично важливому підприємстві і має бронювання, можуть звільнити.
Жінка зазначила, що її чоловік має також право на відстрочку на період навчання у вищому навчальному закладі.
Громадянка поцікавилася, коли саме починати оформлювати відстрочку – до скасування бронювання чи вже після нього.
Адвокат Юрій Айвазян заявив, що у такій ситуації момент початку оформлення відстрочки не має значення.
Причиною є те, що відстрочка для студентів оформлюється через "Резерв+".
Чому момент оформлення відстрочки не грає важливої ролі
"Загалом без різниці, оскільки у даному випадку чоловік не прив'язаний до подання відстрочки через ЦНАП", — підкреслив юрист.
Айвазян запевнив, що така відстрочка буде оформлена у будь-якому випадку.
"Громадянин зможе оформити останню у будь який момент після того, як анулюється бронювання", — наголосив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме можна змінити бронювання на відстрочку.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна забронювати від мобілізації людину з відстрочкою.
Читайте Новини.LIVE!