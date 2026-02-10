Відео
Скасування броні — коли подавати заявку на відстрочку ТЦК

Скасування броні — коли подавати заявку на відстрочку ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 00:30
Бронювання і відстрочка ТЦК - чи варто починати оформлення відстрочки до скасування броні
Застосунок "Резерв+", який дозволяє оформлювати відстрочку після бронювання. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаний громадянин втрачає бронювання від мобілізації, але має право на відстрочку, момент початку оформлення відстрочки залежить від того, який це вид відстрочки і як саме він оформлюється. У випадку зі студентами можна починати оформлення уже після скасування броні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Бронювання скасовують, відстрочку оформлюють

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її чоловіка, який працює на критично важливому підприємстві і має бронювання, можуть звільнити.

Жінка зазначила, що її чоловік має також право на відстрочку на період навчання у вищому навчальному закладі.

Громадянка поцікавилася, коли саме починати оформлювати відстрочку – до скасування бронювання чи вже після нього.

Адвокат Юрій Айвазян заявив, що у такій ситуації момент початку оформлення відстрочки не має значення.

Причиною є те, що відстрочка для студентів оформлюється через "Резерв+".

Чому момент оформлення відстрочки не грає важливої ролі

"Загалом без різниці, оскільки у даному випадку чоловік не прив'язаний до подання відстрочки через ЦНАП", — підкреслив юрист.

Айвазян запевнив, що така відстрочка буде оформлена у будь-якому випадку.

"Громадянин зможе оформити останню у будь який момент після того, як анулюється бронювання", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме можна змінити бронювання на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна забронювати від мобілізації людину з відстрочкою.

студенти бронювання відстрочка військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
