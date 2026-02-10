Бронирование и отсрочка ТЦК - стоит ли начинать оформление отсрочки до отмены брони

Отмена брони — когда подавать заявку на отсрочку ТЦК
Если военнообязанный гражданин теряет бронь от мобилизации, но имеет право на отсрочку, момент начала оформления отсрочки зависит от того, какой это вид отсрочки и как именно он оформляется. В случае со студентами можно начинать оформление уже после отмены брони.
Бронирование отменяют, отсрочку оформляют
К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее мужа, который работает на критически важном предприятии и имеет бронирование, могут уволить.
Женщина отметила, что ее муж имеет также право на отсрочку на период обучения в высшем учебном заведении.
Гражданка поинтересовалась, когда именно начинать оформлять отсрочку — до отмены бронирования или уже после него.
Адвокат Юрий Айвазян заявил, что в такой ситуации момент начала оформления отсрочки не имеет значения.
Причиной является то, что отсрочка для студентов оформляется через "Резерв+".
Почему момент оформления отсрочки не играет важной роли
"В целом без разницы, поскольку в данном случае человек не привязан к подаче отсрочки через ЦПАУ", — подчеркнул юрист.
Айвазян заверил, что такая отсрочка будет оформлена в любом случае.
"Гражданин сможет оформить последнюю в любой момент после того, как аннулируется бронирование", — подчеркнул адвокат.
