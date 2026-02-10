Бронирование и отсрочка ТЦК - стоит ли начинать оформление отсрочки до отмены брони

Приложение "Резерв+", которое позволяет оформлять отсрочку после бронирования. Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин теряет бронь от мобилизации, но имеет право на отсрочку, момент начала оформления отсрочки зависит от того, какой это вид отсрочки и как именно он оформляется. В случае со студентами можно начинать оформление уже после отмены брони.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Бронирование отменяют, отсрочку оформляют

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее мужа, который работает на критически важном предприятии и имеет бронирование, могут уволить.

Женщина отметила, что ее муж имеет также право на отсрочку на период обучения в высшем учебном заведении.

Гражданка поинтересовалась, когда именно начинать оформлять отсрочку — до отмены бронирования или уже после него.

Адвокат Юрий Айвазян заявил, что в такой ситуации момент начала оформления отсрочки не имеет значения.

Причиной является то, что отсрочка для студентов оформляется через "Резерв+".

Почему момент оформления отсрочки не играет важной роли

"В целом без разницы, поскольку в данном случае человек не привязан к подаче отсрочки через ЦПАУ", — подчеркнул юрист.

Айвазян заверил, что такая отсрочка будет оформлена в любом случае.

"Гражданин сможет оформить последнюю в любой момент после того, как аннулируется бронирование", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно изменить бронирование на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли забронировать от мобилизации человека с отсрочкой.