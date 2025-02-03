Вибухи біля ТЦК — Сирський вимагає розслідування і покарання для причетних

Сирський прокоментував напади на працівників ТЦК
За останні кілька днів у різних областях України сталися трагічні інциденти, внаслідок яких постраждали військовослужбовці і працівники Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Насильство щодо захисників є неприпустимим.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook в понеділок, 3 лютого.
Сирський про напади на працівників ТЦК
Сирський наголосив, що насильство щодо військовослужбовців є неприпустимим і має бути належним чином розслідуване.
"Винні мають понести заслужене покарання", — йдеться у повідомленні.
Генерал підкреслив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити країну, проте в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.
"В ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", — додав Сирський.
Головнокомандувач зазначив, що захист України неможливий без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців.
Нагадаємо, у Полтавській області під час виконання своїх обов’язків загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який служив у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Його вбили з рушниці двоє чоловіків.
Згодом у Рівному інші військовослужбовці постраждали внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного невідомим.
Також вибух стався на території ТЦК в Павлограді Дніпропетровської області.
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