Вибухи біля ТЦК — Сирський вимагає розслідування і покарання для причетних

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська

За останні кілька днів у різних областях України сталися трагічні інциденти, внаслідок яких постраждали військовослужбовці і працівники Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Насильство щодо захисників є неприпустимим.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook в понеділок, 3 лютого.

Читайте також:

Сирський про напади на працівників ТЦК

Сирський наголосив, що насильство щодо військовослужбовців є неприпустимим і має бути належним чином розслідуване.

"Винні мають понести заслужене покарання", — йдеться у повідомленні.

Генерал підкреслив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити країну, проте в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.

"В ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", — додав Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що захист України неможливий без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців.

Повідомлення Сирського у Facebook

Нагадаємо, у Полтавській області під час виконання своїх обов’язків загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який служив у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Його вбили з рушниці двоє чоловіків.

Згодом у Рівному інші військовослужбовці постраждали внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного невідомим.

Також вибух стався на території ТЦК в Павлограді Дніпропетровської області.