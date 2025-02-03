Взрывы возле ТЦК — Сырский требует расследования и наказания для причастных

Сырский прокомментировал нападения на работников ТЦК
За последние несколько дней в разных областях Украины произошли трагические инциденты, в результате которых пострадали военнослужащие и работники Территориальных центров комплектования (ТЦК). Насилие в отношении защитников недопустимо.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Facebook в понедельник, 3 февраля.
Сырский о нападениях на работников ТЦК
Сирский подчеркнул, что насилие в отношении военнослужащих недопустимо и должно быть должным образом расследовано.
"Виновные должны понести заслуженное наказание", — говорится в сообщении.
Генерал подчеркнул, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить страну, однако в условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.
"В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК", — добавил Сырский.
Главнокомандующий отметил, что защита Украины невозможна без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим.
Напомним, в Полтавской области во время выполнения своих обязанностей погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который служил в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Его убили из ружья двое мужчин.
Позже в Ровно другие военнослужащие пострадали в результате подрыва взрывного устройства, заложенного неизвестным.
Также взрыв произошел и на территории ТЦК в Павлограде Днепропетровской области.
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