Взрывы возле ТЦК — Сырский требует расследования и наказания для причастных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска

За последние несколько дней в разных областях Украины произошли трагические инциденты, в результате которых пострадали военнослужащие и работники Территориальных центров комплектования (ТЦК). Насилие в отношении защитников недопустимо.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Facebook в понедельник, 3 февраля.

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Сирский подчеркнул, что насилие в отношении военнослужащих недопустимо и должно быть должным образом расследовано.

"Виновные должны понести заслуженное наказание", — говорится в сообщении.

Генерал подчеркнул, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить страну, однако в условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.

"В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК", — добавил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что защита Украины невозможна без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим.

Сообщение Сырского в Facebook

Напомним, в Полтавской области во время выполнения своих обязанностей погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который служил в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Его убили из ружья двое мужчин.

Позже в Ровно другие военнослужащие пострадали в результате подрыва взрывного устройства, заложенного неизвестным.

Также взрыв произошел и на территории ТЦК в Павлограде Днепропетровской области.