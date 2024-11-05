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Що загрожує працівникам ТЦК, які не видають повістки близьким

5 листопада 2024 06:22
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Що загрожує працівникам ТЦК, які не виписують повістки родичам та знайомим
Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) немає окремих правил та процедур для спілкування з родичами, знайомими чи близькими людьми. Існує ризик, що вони можуть не видавати повістки, наприклад своїм синам, і такі справи мають право розслідувати та розглядати правоохоронні органи і суд.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала юрист Надія Шуляк.

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"Законом не передбачено окрему процедуру спілкування працівників ТЦК з їхніми родичами, знайомими та іншими близькими особами", — сказала Шуляк.

Відповідно до наказу НАЗК, керівників та заступників керівників ТЦК було віднесено до посад із високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Згідно із законом України "Про запобігання корупції," визначено повний перелік близьких осіб.

Отже, працівникам ТЦК заборонено мати близьких родичів у прямому підпорядкуванні або самим бути підлеглими близьких осіб у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

Стосовно питання не видачі повісток родичам чи друзям, за словами юриста, такі випадки мають право розглядати та розслідувати правоохоронні органи, а виносити вирок — виключно суд.

"Щодо виявлення порушення вчинених посадовцями ТЦК, здійснення розслідування є прерогативою правоохоронних органів, а ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду", — пояснила Надія Шуляк.

Вона додала, що із заявою про вчинення кримінального правопорушення працівником ТЦК, може звернутися будь-яка особо до відповідного правоохоронного органу.

"Питання досить специфічне, оскільки приватні розмови між родичами та знайомими є справою кожної людини. Проте, якщо розглядати дане питання у правовому полі, то слід зазначити, що працівники ТЦК є службовими особами, які мають діяти відповідно до законів України. Незважаючи на те, чи родич, друг є працівником ТЦК, їхні дії, повноваження, права та обов’язки регулюються законами. Аналогічно, військовозобов'язані громадяни повинні діяти відповідно до вимог закону", — резюмувала юрист.

Нагадаємо, що на території України особи, які підлягають призову, можуть отримати повістку для проходження ВЛК у будь-якому населеному пункті країни, незалежно від місця своєї реєстрації або фактичного проживання. Якщо людина не перебуває за місцем реєстрації, або якщо особа знаходиться на тимчасово окупованій території, це не звільняє її від призову. Зокрема, повістка у таких випадках може бути надіслана родичам. Проте варто знати, що якщо її підписала дружина, батьки чи сусіди військовозобов'язаного, така передача вважається неналежною.

Також ми повідомляли, чи зупинять громадянина на блокпосту, якщо в його автомобілі є військовий.

ТЦК та СП мобілізація хабар війна в Україні повістки

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