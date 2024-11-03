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Чи зупинять вас на блокпосту, якщо в машині є військовий

3 листопада 2024 06:22
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Перевірка на блокпосту - чи зупинять машину з чоловіком у формі
Працівники ТЦК зупиняють автомобіль. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Рейди ТЦК все частіше проходять у людних місцях, хоча раніше місцями перевірок документів були блокпости між містами та в населених пунктах. Вони досі функціонують по країні, але не завжди авто зупиняють для перевірки. Хоча деякі військовозобов'язані не пересуваються через блокпости через страх отримати повістку. 

Чи зупинять авто, якщо в ньому є військовий, Новини.LIVE дізналося а адвоката Олени Андреєвої. 

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— Чи перевірятимуть документи чоловіків на блокпосту, якщо з ними в машині працівник ТЦК у формі (знайомий)?

— Відповідь на це питання залежить від якості виконання своїх посадових обов’язків тими особами, які знаходяться на блокпосту (поліцейський, працівники ТЦК). Тут дуже велику роль відіграє суб’єктивний особистісний критерій їх поведінки.

— Як виявити факт кумівства і корупції в ТЦК у маленьких містах, де всі одне одного знають?

— Для того щоб це зробити, треба залучати незалежні контролюючі органи, працівники яких мають бути із інших адміністративно-територіальних одиниць, віддалених від місця проведення перевірки.

— Чи зобов’язаний цивільний відповідати на всі питання ТЦК про інших людей? 

— Звичайно, ні. Незважаючи на встановлений правовий режим воєнного стану в нашій державі, норми інших нормативних актів, які регулюють питання розголошення інформації про людину, також діють.

Не виключено притягнення такої особи до відповідальності, якщо відповідні факти розголошення інформації будуть встановлені та доведені.

Людина може розповідати виключно інформацію про себе, яку вона зобов’язана повідомити (в рамках обов’язку встановленого нормами чинного законодавства) або бажає повідомити.

Як ми писали раніше, в Одесі побільшало блокпостів на вулицях. Військові перевіряють документи в чоловіків, а поліцейські та працівники ТЦК вимагають показати військово-обліковий документ. Так шукають порушників мобілізації. 

ТЦК та СП перевірки повістки блокпост юрист

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