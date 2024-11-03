Проверка на блокпосту – остановят ли машину с мужчиной в форме

Работники ТЦК останавливают автомобиль. Фото: из открытых источников

Рейды ТЦК все чаще проходят в людных местах, хотя раньше местами проверок документов были блокпосты между городами и населенными пунктами. Они до сих пор функционируют по стране, но не всегда авто останавливают для проверки. Хотя некоторые военнообязанные не передвигаются через блокпосты из-за страха получить повестку.

Остановят ли авто, если в нем есть военный, Новини.LIVE узнало у адвоката Елены Андреевой.

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— Будут ли проверять документы мужчин на блокпосту, если с ними в машине работник ТЦК в форме (знакомый)?

— Ответ на этот вопрос зависит от качества выполнения своих должностных обязанностей лицами, которые находятся на блокпосту (полицейский, работники ТЦК). Здесь очень большую роль играет субъективный личностный критерий поведения.

— Как выявить факт кумовства и коррупции в ТЦК в маленьких городах, где все друг друга знают?

— Для того чтобы это сделать, нужно привлекать независимые контролирующие органы, работники которых должны быть из других административно-территориальных единиц, удаленных от места проведения проверки.

— Обязан ли гражданский отвечать на все вопросы ТЦК о других людях?

— Конечно, нет. Несмотря на установленный правовой режим военного положения в нашем государстве, нормы других нормативных актов, регулирующих вопросы разглашения информации о человеке, также действуют.

Не исключено привлечение такого лица к ответственности, если соответствующие факты разглашения информации будут установлены и доказаны.

Человек может рассказывать исключительно о себе информацию, которую он обязан сообщить (в рамках обязанности установленного нормами действующего законодательства) или хочет сообщить.

Как мы писали ранее, в Одессе стало больше блокпостов на улицах. Военные проверяют документы у мужчин, а полицейские и работники ТЦК требуют показать военно-учетный документ. Так ищут нарушителей мобилизации.