Что угрожает работникам ТЦК, которые не выписывают повестки родственникам и знакомым

Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

У работников территориальных центров комплектования (ТЦК) нет отдельных правил и процедур по общению с родственниками, знакомыми или близкими людьми. Существует риск, что они могут не выдавать повестки, например своим сыновьям, и такие дела имеют право расследовать и рассматривать правоохранительные органы и суд.

Об этом в комментарии Новости.LIVE сказала юрист Надежда Шуляк.

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"Законом не предусмотрена отдельная процедура общения работников ТЦК с их родственниками, знакомыми и другими близкими лицами", — сказала Шуляк.

Согласно приказу НАПК, руководители и заместители руководителей ТЦК были отнесены к должностям с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Согласно закону Украины "О предотвращении коррупции," определен полный перечень близких лиц.

Следовательно, работникам ТЦК запрещено иметь близких родственников в прямом подчинении или самим быть подчиненными близких в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Относительно вопроса не выдачи повесток родственникам или друзьям, по словам юриста, такие случаи имеют право рассматривать и расследовать правоохранительные органы, а выносить приговор исключительно суд.

"Что касается выявления нарушения совершенных должностными лицами ТЦК, осуществление расследования в таких случаях является прерогативой правоохранительных органов, а принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду", — пояснила Надежда Шуляк.

Она добавила, что с заявлением о совершении уголовного правонарушения работником ТЦК может обратиться любое лицо в соответствующий правоохранительный орган.

"Вопрос достаточно специфический, поскольку частные разговоры между родственниками и знакомыми является делом каждого человека. Однако, если рассматривать данный вопрос в правовом поле, то следует отметить, что работники ТЦК являются должностными лицами, которые должны действовать в соответствии с законами Украины. Несмотря на то, что родственник, друг является работником ТЦК, их действия, полномочия, права и обязанности регулируются законами. Аналогично, военнообязанные граждане должны действовать в соответствии с требованиями закона", — резюмировала юрист.

Напомним, что на территории Украины лица, подлежащие призыву, могут получить повестку для прохождения ВЛК в любом населенном пункте страны независимо от места своей регистрации или фактического проживания. Если человек не находится по месту регистрации или если человек находится на временно оккупированной территории, это не освобождает его от призыва. В частности, повестка в таких случаях может быть направлена родственникам. Однако следует знать, что если ее подписала жена, родители или же соседи военнообязанного, такая передача считается ненадлежащей.

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