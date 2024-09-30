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Що загрожує чоловікам, які не оновили свої дані — пояснення ТЦК

30 вересня 2024 13:21
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — що загрожує чоловікам, які не оновили дані
Застосунок Резерв+ на телефоні. Фото: Новини.LIVE
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

В чоловіків призовного віку до 16 липня 2024 року був час оновити свої військово-облікові дані. Якщо дані не оновлені і не має відповідного документа, такі чоловіки перебувають у розшуку. 

Про це розповів т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, підполковник Андрій Мороз в інтерв'ю "Західному кур'єру"

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Мороз пояснив, що на Прикарпатті є багато громадян, які не оновили свої дані і вони перебувають у розшуку поліції. За його словами, працівники ТЦК щоденної їх виявляють та передають Нацполіції. 

Крім того, заступник начальника ТЦК нагадав, хто є порушниками військового обліку. Серед них:

  • громадяни, які не мають військово-облікових документів;
  • громадяни, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані;
  • громадяни, які мають військово-облікові документи невстановленого зразка.

"Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Далі ми здійснюємо всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісії", — йдеться у повідомленні. 

Мороз також додав, якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона немає права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і надалі підрозділ, де вона буде служити.

Нагадаємо, що попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Раніше ми розповідали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

штрафи порушення персональні дані мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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