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Что грозит мужчинам, которые не обновили свои данные — объяснение ТЦК

30 сентября 2024 13:21
Василий Горенко - Редактор
Мобилизация в Украине — что грозит мужчинам, которые не обновили данные
Приложение Резерв+ на телефоне. Фото: Новини.LIVE
Василий Горенко - Редактор

У мужчин призывного возраста до 16 июля 2024 года было время обновить свои военно-учетные данные. Если данные не обновлены и нет соответствующего документа, такие мужчины находятся в розыске.

Об этом рассказал и.о. заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы, подполковник Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".

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Мороз объяснил, что на Прикарпатье есть много граждан, которые не обновили свои данные и находятся в розыске полиции. По его словам, работники ТЦК ежедневно их обнаруживают и передают в Нацполицию.

Кроме того, заместитель начальника ТЦК напомнил, кто является нарушителями военного учета. Среди них:

  • граждане, не имеющие военно-учетных документов;
  • граждане, имеющие право на отсрочку от службы, но по каким-либо причинам не обновили данные;
  • граждане, имеющие военно-учетные документы неустановленного образца.

"Таких людей есть много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к административной ответственности. Далее мы осуществляем все меры по тому, чтобы актуализировать все данные лица, и если оно подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию", — говорится в сообщении. 

Мороз также добавил, если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет служить.

Напомним, что, несмотря на военное положение и общую мобилизацию в Украине, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

Ранее мы рассказывали, кто из мужчин сможет уехать из Украины с 1 октября 2024 года.

штрафы нарушения личные данные мобилизация война в Украине ТЦК и СП

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