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Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

28 жовтня 2024 06:22
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Що не варто розповідати працівнику ТЦК — пояснення юриста
Спілкування з працівниками ТЦК. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Працівники ТЦК не мають окремих правил та процедур для спілкування з родичами, знайомими чи близькими людьми. Однак, їхня посада належить до посад з високим корупційним ризиком. Отже, можуть бути скоєні правопорушення. Наприклад, працівник ТЦК може не видавати повістку батьку чи сину тощо. Такі справи може розглядати суд. 

Детальніше Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Обов'язки працівників ТЦК

"Законом не передбачено окрему процедуру спілкування працівників ТЦК з їхніми родичами, знайомими та іншими близькими особами", — сказала юрист. 

Однак, наказом НАЗК керівників і заступників керівників ТЦК віднесли до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. В свою чергу ЗУ "Про запобігання корупції" визначає весь список близьких людей.

І виходить, що працівники ТЦК не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Що стосується не видачі повісток родичам чи друзям, то такі випадки мають розглядатися правоохоронними органами.  

"Щодо виявлення порушення вчинених посадовими ТЦК, здійснення розслідування стосовно, то це є прерогативою правоохоронних органів, а ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду", — пояснила юристка. 

Юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Будь-яка особа може звернутись із заявою про вчинення кримінального правопорушення працівником ТЦК до відповідного правоохоронного органу. 

"Питання досить специфічне, оскільки приватні розмови між родичами та знайомими є справою кожної людини. Проте, якщо розглядати дане питання у правовому полі, то слід зазначити, що працівники ТЦК є службовими особами, які мають діяти відповідно до законів України. Незважаючи на те, чи родич, друг є працівником ТЦК, їхні дії, повноваження, права та обов’язки регулюються законами. Аналогічно, військовозобов'язані громадяни повинні діяти відповідно до вимог закону", — підсумувала юристка. 

Нагадаємо, під час дії воєнного стану у військовозобов'язаних українців можуть перевіряти військово-облікові документи. Працівники ТЦК можуть оглянути документи на вулиці, у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.

ТЦК та СП мобілізація корупція повістки юрист

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