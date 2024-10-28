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Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

28 октября 2024 06:22
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Что не стоит рассказывать работнику ТЦК – объяснение юриста
Общение с работниками ТЦК. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

У работников ТЦК нет отдельных правил и процедур для общения с родственниками, знакомыми или близкими людьми. Однако их должность относится к должностям с высоким коррупционным риском. Следовательно, могут быть совершены правонарушения. Например, работник ТЦК может не выдавать повестку отцу или сыну. Такие дела может рассматриваться судом.

Подробнее Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Обязанности работников ТЦК

"Законом не предусмотрена отдельная процедура общения работников ТЦК с их родственниками, знакомыми и другими близкими лицами", — сказала юрист.

Однако приказом НАПК руководителей и заместителей руководителей ТЦК отнесли к должностям с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. В свою очередь ЗУ "О предотвращении коррупции" определяет весь список близких людей.

И значит, что работники ТЦК не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в связи с исполнением полномочий близким им лицам.

Что касается выдачи повесток родственникам или друзьям, то такие случаи должны рассматриваться правоохранительными органами.

"Что касается выявления нарушения совершенных должностными ТЦК, осуществления расследования в отношении, то это прерогатива правоохранительных органов, а принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду", — обьяснила юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Любое лицо может обратиться с заявлением о совершении уголовного правонарушения работником ТЦК в соответствующий правоохранительный орган.

"Вопрос довольно специфический, поскольку частные разговоры между родственниками и знакомыми являются делом каждого человека. Однако, если рассматривать данный вопрос в правовом поле, то следует отметить, что работники ТЦК являются должностными лицами, которые должны действовать в соответствии с законами Украины. Несмотря на то, или родственник, друг является работником ТЦК, их действия, полномочия, права и обязанности регулируются законами. Аналогично, военнообязанные граждане должны действовать в соответствии с требованиями закона", — подытожила юрист.

Напомним, во время действия военного положения у военнообязанных украинцев могут проверять военно-учетные документы. Работники ТЦК могут осмотреть документы на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы.

ТЦК и СП мобилизация коррупция повестки юрист

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