Як дають відстрочку, якщо є повнолітня дитина: роз'яснення юриста

Хвора жінка та розгляд документів. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, Полтавський ОТЦК та СП, Pexels

Українці, які доглядають за дружиною згідно з медичними висновками, можуть безперешкодно отримати відстрочку від призову. Однак нерідко громадян цікавить, чи впливає якось на рішення комісії наявність повнолітніх дітей на відмову з боку ТЦК.

Законні вимоги пояснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Чи впливає наявність старших дітей на право відстрочки через догляд за дружиною

До правознавців звернулася громадянка із питанням, чи дозволять чоловікові отримати відстрочку через догляд за дружиною у ситуації, коли у подружжя вже є спільна повнолітня дитина. Фахівці роз'яснили нюанси такої процедури та запевнили, що територіальний центр комплектування зобов'язаний задовольнити подібну заяву.

Адвокат Юрій Айвазян детально прокоментував цей випадок.

"Одразу хочу зазначити, що наявність повнолітньої дитини не є підставою для відмови у наданні відстрочки чоловіку", — зазначив юрист.

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Експерт навів чіткі норми чинного законодавства, наголосивши, що обмеження щодо присутності інших працездатних родичів стосуються зовсім інших випадків. Юрій Айвазян нагадав норму закону: "Вимога підтвердження відсутності інших родичів, які можуть здійснювати догляд, стосується тільки того випадку, коли відстрочка за пунтом 9-м частини першої статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" оформлюється по догляду за батьками дружини".

Для успішного оформлення статусу військовозобов'язаному необхідно зібрати та передати до Центру надання адміністративних послуг чіткий перелік паперів. Перелік необхідних матеріалів озвучив адвокат.

Це, за словами адвоката, наступний пакет документів: "Чоловіку потрібно подати до ЦНАП оригінали або належним чином завірені копії наступних документів: паспорти та РНОКПП (чоловіка та дружини), свідоцтво про шлюб, ВОД чоловіка, Додаток 8 або довідку про отримання компенсації за догляд на непрофесійній основі та документ, який підтверджує потребу дружини у постійному догляді, а саме висновок ЛКК".

Як уже писали раніше Новини.LIVE, в Україні працівники навчальних установ мають право на отримання відстрочки від мобілізації, проте, є винятки, кому у цьому можуть й відмовити.

Через порушення правил військового обліку чи ігнорування повісток військовозобов'язані можуть опинитися в адміністративному розшуку ТЦК, який не потребує рішення суду. Тому поліція в такому разі лише доставляє особу для складання протоколу. Натомість кримінальний розшук за ухилення від мобілізації відкривається правоохоронцями в рамках досудового розслідування та вимагає доведеного умислу після проходження ВЛК і вручення "бойової повістки" Читайте як перевірити свій актуальний статус і наявність обмежень.