Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Шансы на отсрочку для ухода за женой при наличии старших детей

Шансы на отсрочку для ухода за женой при наличии старших детей

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 08:55
Как получить отсрочку, если в семье есть совершеннолетний ребенок: разъяснение юриста
Больная женщина и рассмотрение документов. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Полтавский ОТЦК и СП, Pexels

Украинцы, ухаживающие за женой в соответствии с медицинскими заключениями, могут без проблем получить отсрочку от призыва. Однако нередко граждан интересует, влияет ли каким-либо образом на решение комиссии наличие совершеннолетних детей на отказ со стороны ТЦК.

Законные требования разъяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Влияет ли наличие старших детей на право отсрочки из-за ухода за женой

К правоведам обратилась гражданка с вопросом, разрешат ли мужу получить отсрочку по уходу за женой в ситуации, когда у супругов уже есть общий совершеннолетний ребенок. Специалисты разъяснили нюансы такой процедуры и заверили, что территориальный центр комплектования обязан удовлетворить подобное заявление.

Адвокат Юрий Айвазян подробно прокомментировал этот случай.

"Сразу хочу отметить, что наличие совершеннолетнего ребенка не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки мужу", — отметил юрист.

Читайте также:

Эксперт привёл чёткие нормы действующего законодательства, подчеркнув, что ограничения относительно присутствия других трудоспособных родственников касаются совершенно других случаев. Юрий Айвазян напомнил норму закона: "Требование подтверждения отсутствия других родственников, которые могут осуществлять уход, касается только того случая, когда отсрочка по пункту 9 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» оформляется для ухода за родителями супруги".

Для успешного оформления статуса военнообязанному необходимо собрать и передать в Центр предоставления административных услуг четкий перечень документов. Перечень необходимых документов озвучил адвокат.

Это, по словам адвоката, следующий пакет документов: "Мужу необходимо подать в ЦНАП оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов: паспорта и РНОКПП (мужа и жены), свидетельство о браке, ВОД мужа, Приложение 8 или справку о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе и документ, подтверждающий потребность жены в постоянном уходе, а именно заключение ЛКК".

Как уже писали ранее Новини.LIVE, в Украине работники учебных заведений имеют право на получение отсрочки от мобилизации, однако есть исключения, кому в этом могут и отказать.

Из-за нарушения правил воинского учета или игнорирования повесток военнообязанные могут оказаться в административном розыске ТЦК, который не требует решения суда. Поэтому полиция в таком случае лишь доставляет лицо для составления протокола. В свою очередь, уголовное дело по факту уклонения от мобилизации возбуждается правоохранительными органами в рамках досудебного расследования и требует доказанного умысла после прохождения ВЛК и вручения «боевой повестки». Узнайте, как проверить свой текущий статус и наличие ограничений.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации