Штраф від ТЦК — чоловік подав позов проти військкомату і отримав неочікуване рішення суду

Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН

В Івано-Франківській області чоловік у суді хотів оскаржити штраф від Територіального центру комплектування (ТЦК). Адміністративне стягнення військкомат наклав за відмову пройти лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на вирок у Судовому реєстрі.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що Рогатинськкий ТЦК оштрафував сержанта запасу, який був направлений на медичний огляд для визначення придатності до військової служби у рамках мобілізації.

Проте військовозобов’язаний відмовився пройти комісію. Отримавши штраф у 17 000 гривень, він звернувся до суду, стверджуючи, що не отримував направлення на медичний огляд і не був поінформований про розгляд адміністративного порушення.

Працівники військкомату надали суду докази, що чоловік відмовився не тільки від проходження ЛКК, а й від отримання примірника акту та адміністративного протоколу.

Рішення суду

Суд заслухав свідків і розглянув докази, після чого відмовив у задоволенні позову, оскільки військовозобов'язаний чоловік не надав переконливих доказів своїх тверджень.

Таким чином, рішення залишено без змін, і сержанту запасу доведеться сплатити 17 000 гривень штрафу.

Також ми писали, що ветеран російсько-української війни отримав важкі поранення на Донбасі, але йому не надали додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень. Чоловік звернувся до суду, після чого суддя поставив остаточну крапку у цьому питанні.

А в Одесі Територіальний центр комплектування (ТЦК) відмовив у наданні відстрочки від мобілізації багатодітному батьку. Дані про статус чоловіка не було внесено до системи "Оберіг".