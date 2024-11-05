Штраф от ТЦК — мужчина подал иск против военкомата и получил неожиданное решение суда

Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд
В Ивано-Франковской области мужчина в суде хотел обжаловать штраф от Территориального центра комплектования (ТЦК). Административное взыскание военкомат наложил за отказ пройти врачебно-консультативную комиссию (ВКК).
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на приговор в Судебном реестре.
Детали дела
В материалах суда указано, что Рогатинский ТЦК оштрафовал сержанта запаса, направленного на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе в рамках мобилизации.
Однако военнообязанный отказался пройти комиссию. Получив штраф в 17 000 гривен, он обратился в суд, утверждая, что не получал направление на медицинское освидетельствование и не был проинформирован о рассмотрении административного нарушения.
Работники военкомата предоставили суду доказательства, что мужчина отказался не только от прохождения ВКК, но и от получения экземпляра акта и административного протокола.
Решение суда
Суд заслушал свидетелей и рассмотрел доказательства, после чего отказал в удовлетворении иска, поскольку военнообязанный мужчина не предоставил убедительных доказательств своих утверждений.
Таким образом, решение ТЦК о штрафе оставили без изменений, и сержанту запаса придется заплатить 17 000 гривен.
Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны получил тяжелые ранения на Донбассе, но ему не предоставили дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен. Мужчина обратился в суд, после чего судья поставил окончательную точку в этом вопросе.
А в Одессе Территориальный центр комплектования (ТЦК) отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации многодетному отцу. Данные о статусе мужчины не были внесены в систему "Оберіг".
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