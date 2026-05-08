Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК РВЛК затвердила свідоцтво про хворобу: подальші дії громадянина в ТЦК

РВЛК затвердила свідоцтво про хворобу: подальші дії громадянина в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 00:30
РВЛК затвердила свідоцтво про хворобу: подальші дії громадянина в ТЦК
Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Для того, аби непридатного до військової служби громадянина виключили з військового обліку, потрібне затвердження свідоцтва про хворобу. Це свідоцтво затверджує регіональна ВЛК. Після цього громадянин має отримати копію цього документу і подавати заяву на виключення з військового обліку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія і непридатність

Військово-лікарська комісія є основним елементом загальної мобілізації у особливий період. Саме висновок ВЛК надає ТЦК підстави для можливої мобілізації тих чи інших громадян, які перебувають на військовому обліку.

Якщо громадянин з медичних причин не може проходити службу в ЗСУ, йому можуть визначити категорію "непридатний до військової служби". Після цього таку особу мають виключати з військового обліку.

Але самим лише первинним висновком ВЛК цей процес не завершується. Надалі має бути затверджене свідоцтво про хворобу, на підставі якого територіальний центр комплектування і виключатиме громадянина з військового обліку.

Читайте також:

Свідоцтво про хворобу затвердили: що далі

До юристів звернувся громадянин, якого первинна військово-лікарська комісія визнала непридатним до військової служби. Чоловік зазначив, що регіональна ВЛК уже затвердила свідоцтво про хворобу, і поцікавився, що йому потрібно робити далі.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Вам потрібно звернутись до ТЦК та отримати копію свідоцтва про хворобу та копію протоколу засідання штатної ВЛК. Паперова копія документа з постановою засвідчується печаткою ТЦК та СП та видається особі з її підписом про ознайомлення та датою разом з паперовою копією електронного протоколу засідання штатної ВЛК, засвідченою печаткою штатної ВЛК".

Після цього, підкреслив Айвазян, процес нарешті буде завершений. Адвокат наголосив: "Далі Ви можете подати заяву про виключення з військового обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що свідоцтво про хворобу видають в ТЦК після рішення центральної ВЛК.

Непридатність до військової служби є підставою для виключення громадянина з військового обліку. Підтвердженням факту непридатності є свідоцтво про хворобу. Юристи пояснили, яка організація затверджує факт непридатності і підписує свідоцтво про хворобу, що має бути видане на руки громадянину.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, скільки часу має ВЛК на опрацювання свідоцтва про хворобу.

Обласна військово-лікарська комісія, як і ВЛК інших рівнів, мають чітко визначений термін розгляду свідоцтв про хворобу військовозобов’язаних. Таким чином, вони не можуть затягувати визнання громадян непридатними до військової служби безкінечно.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації