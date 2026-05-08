РВЛК затвердила свідоцтво про хворобу: подальші дії громадянина в ТЦК

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Для того, аби непридатного до військової служби громадянина виключили з військового обліку, потрібне затвердження свідоцтва про хворобу. Це свідоцтво затверджує регіональна ВЛК. Після цього громадянин має отримати копію цього документу і подавати заяву на виключення з військового обліку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія і непридатність

Військово-лікарська комісія є основним елементом загальної мобілізації у особливий період. Саме висновок ВЛК надає ТЦК підстави для можливої мобілізації тих чи інших громадян, які перебувають на військовому обліку.

Якщо громадянин з медичних причин не може проходити службу в ЗСУ, йому можуть визначити категорію "непридатний до військової служби". Після цього таку особу мають виключати з військового обліку.

Але самим лише первинним висновком ВЛК цей процес не завершується. Надалі має бути затверджене свідоцтво про хворобу, на підставі якого територіальний центр комплектування і виключатиме громадянина з військового обліку.

Свідоцтво про хворобу затвердили: що далі

До юристів звернувся громадянин, якого первинна військово-лікарська комісія визнала непридатним до військової служби. Чоловік зазначив, що регіональна ВЛК уже затвердила свідоцтво про хворобу, і поцікавився, що йому потрібно робити далі.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Вам потрібно звернутись до ТЦК та отримати копію свідоцтва про хворобу та копію протоколу засідання штатної ВЛК. Паперова копія документа з постановою засвідчується печаткою ТЦК та СП та видається особі з її підписом про ознайомлення та датою разом з паперовою копією електронного протоколу засідання штатної ВЛК, засвідченою печаткою штатної ВЛК".

Після цього, підкреслив Айвазян, процес нарешті буде завершений. Адвокат наголосив: "Далі Ви можете подати заяву про виключення з військового обліку".

Непридатність до військової служби є підставою для виключення громадянина з військового обліку. Підтвердженням факту непридатності є свідоцтво про хворобу. Юристи пояснили, яка організація затверджує факт непридатності і підписує свідоцтво про хворобу, що має бути видане на руки громадянину.

Обласна військово-лікарська комісія, як і ВЛК інших рівнів, мають чітко визначений термін розгляду свідоцтв про хворобу військовозобов’язаних. Таким чином, вони не можуть затягувати визнання громадян непридатними до військової служби безкінечно.