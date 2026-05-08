РВВК утвердила свидетельство о болезни: дальнейшие действия гражданина в ТЦК

ВВК утвердила свидетельство о болезни: дальнейшие действия гражданина в ТЦК

Дата публикации 8 мая 2026 00:30
Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Для того, чтобы непригодного к военной службе гражданина исключили из воинского учета, требуется утверждение свидетельства о болезни. Это свидетельство утверждает региональная ВВК. После этого гражданин должен получить копию этого документа и подавать заявление на исключение с воинского учета.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия и непригодность

Военно-врачебная комиссия является основным элементом общей мобилизации в особый период. Именнозаключение ВВК предоставляет ТЦК основания для возможной мобилизации тех или иных граждан, состоящих на воинском учете.

Если гражданин по медицинским причинам не может проходить службу в ВСУ, ему могут определить категорию "непригоден к военной службе". После этого такое лицо должны исключать с воинского учета.

Но одним лишь первичным заключением ВВК этот процесс не завершается. В дальнейшем должно быть утверждено свидетельство о болезни, на основании которого территориальный центр комплектования и будет исключать гражданина с воинского учета.

Свидетельство о болезни утвердили: что дальше

К юристам обратился гражданин, которого первичная военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе. Мужчина отметил, что региональная ВВК уже утвердила свидетельство о болезни, и поинтересовался, что ему нужно делать дальше.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вам нужно обратиться в ТЦК и получить копию свидетельства о болезни и копию протокола заседания штатной ВВК. Бумажная копия документа с постановлением заверяется печатью ТЦК и СП и выдается лицу с его подписью об ознакомлении и датой вместе с бумажной копией электронного протокола заседания штатной ВВК, заверенной печатью штатной ВВК".

После этого, подчеркнул Айвазян, процесс наконец будет завершен. Адвокат подчеркнул: "Далее Вы можете подать заявление об исключении с воинского учета".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что свидетельство о болезни выдают в ТЦК после решения центральной ВВК.

Непригодность к военной службе является основанием для исключения гражданина с воинского учета. Подтверждением факта непригодности является свидетельство о болезни. Юристы объяснили, какая организация утверждает факт непригодности и подписывает свидетельство о болезни, которое должно быть выдано на руки гражданину.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, сколько времени имеет ВВК на обработку свидетельства о болезни.

Областная военно-врачебная комиссия, как и ВВК других уровней, имеют четко определенный срок рассмотрения свидетельств о болезни военнообязанных. Таким образом, они не могут затягивать признание граждан непригодными к военной службе бесконечно.

военный учет ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
