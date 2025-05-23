Розшук ТЦК — чи може громадянин у розшуку отримати закордонний паспорт

Видача закордонного паспорта. Фото: Facebook "Мадрид Паспортний сервіс"

Військовозобов'язаний громадянин України має право на отримання паспорта, навіть перебуваючи за кордоном. Але якщо він у цей час розшукується за СЗЧ чи порушення військового обліку, документ йому можуть і не видати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Отримати паспорт за кордоном, перебуваючи в СЗЧ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи зможе військовозобов’язана особа, перебуваючи за кордоном, отримати український закордонний паспорт.

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Громадянин уточнив, що ця особа, яка хоче отримати документи, перебуває у СЗЧ.

"Для оформлення закордонного паспорта потрібно буде надати електронний військово-обліковий документ з "Резерв+", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.

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Коли паспорт не дадуть

При цьому, продовжив юрист, додаткові обставини — самовільне залишення частини і, відповідно, перебування у розшуку — можуть завадити громадянину отримати закордонний паспорт.

"Якщо в ньому буде зазначено, що громадянин перебуває в розшуку, то йому відмовлять у оформленні закордонного паспорта", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовозобов’язаному громадянину отримати паспорт, перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки коштує оформлення закордонного паспорта в Україні.