Як отримати паспорт України за кордоном - документи, правила

Черга до українського консульства за документами. Фото: enovosty.com

Українські чоловіки, які перебувають за межами України, знову можуть отримати паспорти. Але тепер їм для цього треба буде мати при собі актуальні військово-облікові документи із QR-кодом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Паспорти українцям за кордоном знову видаватимуть

Українцям, які перебувають за кордоном, знову повернули можливість отримувати документи, зокрема паспорти, не повертаючись до України.

За інформацію ЗМІ, офіційного повідомлення про це поки що немає, але листи, які надсилають заявникам, свідчать саме про це.

Який документ потрібен чоловікам для отримання паспорта

Але отримати паспорти чоловіки можуть лише за наявності актуалізованого військово-облікового документу.

"Наразі видача готових документів здійснюється в тестовому режимі всім категоріям чоловіків за наявності електронного військово-облікового документа (QR-коду з "Резерв+")", — саме такий текст, пише "Радіо Свобода", почала надсилати українцям чеська філія ДП "Документ", яке і відповідає за видачу документів, зокрема паспортів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стати на військовий облік, перебуваючи за межами України.

Також ми повідомляли, що українець, навіть якщо виїхав за межі України до досягнення 18-річного віку, має стати на військовий облік.