Как получить паспорт Украины за границей - документы, правила

Очередь в украинское консульство за документами. Фото: enovosty.com

Украинские мужчины, которые находятся за пределами Украины, снова могут получить паспорта. Но теперь им для этого придется иметь при себе актуальные военно-учетные документы с QR-кодом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Паспорта украинцам за границей снова будут выдавать

Украинцам, находящимся за границей, снова вернули возможность получать документы, в частности паспорта, не возвращаясь в Украину.

По информации СМИ, официального сообщения об этом пока нет, но письма, которые посылают заявителям, свидетельствуют именно об этом.

Какой документ нужен мужчинам для получения паспорта

Но получить паспорта мужчины могут только при наличии актуализированного военно-учетного документа.

"В настоящее время выдача готовых документов осуществляется в тестовом режиме всем категориям мужчин при наличии электронного военно-учетного документа (QR-кода из "Резерв+")", — именно такой текст, пишет "Радио Свобода", начал присылать украинцам чешский филиал ГП "Документ", которое и несет ответственность за выдачу документов, в частности паспортов.

Напомним, ранее мы писали о том, как встать на военный учет, находясь за пределами Украины.

Также мы сообщали, что украинец, даже если выехал за пределы Украины до достижения 18-летнего возраста, должен стать на военный учет.