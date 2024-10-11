Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Получение паспорта за границей — какой военный документ это позволяет arrow

Получение паспорта за границей — какой военный документ это позволяет

11 октября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как получить паспорт Украины за границей - документы, правила
Очередь в украинское консульство за документами. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские мужчины, которые находятся за пределами Украины, снова могут получить паспорта. Но теперь им для этого придется иметь при себе актуальные военно-учетные документы с QR-кодом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также:

Паспорта украинцам за границей снова будут выдавать

Украинцам, находящимся за границей, снова вернули возможность получать документы, в частности паспорта, не возвращаясь в Украину.

По информации СМИ, официального сообщения об этом пока нет, но письма, которые посылают заявителям, свидетельствуют именно об этом.

Какой документ нужен мужчинам для получения паспорта

Но получить паспорта мужчины могут только при наличии актуализированного военно-учетного документа.

"В настоящее время выдача готовых документов осуществляется в тестовом режиме всем категориям мужчин при наличии электронного военно-учетного документа (QR-кода из "Резерв+")", — именно такой текст, пишет "Радио Свобода", начал присылать украинцам чешский филиал ГП "Документ", которое и несет ответственность за выдачу документов, в частности паспортов.

Напомним, ранее мы писали о том, как встать на военный учет, находясь за пределами Украины.

Также мы сообщали, что украинец, даже если выехал за пределы Украины до достижения 18-летнего возраста, должен стать на военный учет.

украинцы паспорта эмиграция мужчины военно-учетный документ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:43 Джо Байден заявил Олафу Шольцу о намерениях помогать Украине и дальше

07:30 Аудит критически важных предприятий — как это повлияет на бронирование айтишников

07:22 Россия атаковала Киев ударными БпЛА — в КГВА рассказали, что удалось уничтожить

07:21 Волонтер получил "боевую" повестку и не явился на пункт сбора — что решил судья

07:03 Стираем правильно — что означают значки и символы на этикетках одежды

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:01 ПриватБанк обвинил инвалида в мошенничестве за подработку в 350 грн

06:50 Гривна продолжает укрепляться — курс валют на пятницу

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько стоит лом в Украине

06:30 Получение паспорта за границей — какой военный документ это позволяет

06:30 Цены на сою в октябре — сколько стоит тонна зерна в Украине

07:43 Джо Байден заявил Олафу Шольцу о намерениях помогать Украине и дальше

07:30 Аудит критически важных предприятий — как это повлияет на бронирование айтишников

07:22 Россия атаковала Киев ударными БпЛА — в КГВА рассказали, что удалось уничтожить

07:21 Волонтер получил "боевую" повестку и не явился на пункт сбора — что решил судья

07:03 Стираем правильно — что означают значки и символы на этикетках одежды

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:01 ПриватБанк обвинил инвалида в мошенничестве за подработку в 350 грн

06:50 Гривна продолжает укрепляться — курс валют на пятницу

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько стоит лом в Украине

06:30 Получение паспорта за границей — какой военный документ это позволяет

06:30 Цены на сою в октябре — сколько стоит тонна зерна в Украине

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll