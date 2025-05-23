Розыск ТЦК — может ли гражданин в розыске получить загранпаспорт

Выдача загранпаспорта. Фото: Facebook "Мадрид Паспортний сервіс"

Военнообязанный гражданин Украины имеет право на получение паспорта, даже находясь за границей. Но если он в это время разыскивается за СОЧ или нарушение воинского учета, документ ему могут и не выдать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Получить паспорт за границей, находясь в СОЧ

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сможет ли военнообязанное лицо, находясь за границей, получить украинский загранпаспорт.

Гражданин уточнил, что это лицо, которое хочет получить документы, находится в СОЧ.

"Для оформления загранпаспорта нужно будет предоставить электронный военно-учетный документ из "Резерв+", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Когда паспорт не дадут

При этом, продолжил юрист, дополнительные обстоятельства — самовольное оставление части и, соответственно, пребывание в розыске — могут помешать гражданину получить загранпаспорт.

"Если в нем будет указано, что гражданин находится в розыске, то ему откажут в оформлении загранпаспорта", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнообязанному гражданину получить паспорт, находясь за границей.

Добавим, мы сообщали о том, сколько стоит оформление загранпаспорта в Украине.