Україна
Розшук ТЦК обмежено придатного — як зняти

Розшук ТЦК обмежено придатного — як зняти

Дата публікації: 22 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 18:46
Розшук ТЦК - обмежено придатні, чи можуть їх розшукувати
Група сповіщення ТЦК перевіряє громадянина на предмет розшуку. Фото: "Сфера-ТВ"

Навіть якщо обмежено придатний громадянин пройшов військово-лікарську комісію, але зробив це пізніше визначених у законодавстві термінів, його обов’язково оголосять у розшук. Юристи пояснили, як вирішити це питання і знятися з розшуку ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК пройшов пізніше, червона стрічка нікуди не ділася — що робити

До юристів звернувся колишній обмежено придатний громадянин, якого оголосили у розшук через непройдену військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, як він може знятися з розшуку, зважаючи на те, що пізніше він все одно пройшов ВЛК.

"Пройдена Вами ВЛК місяць тому, на жаль, не звільняє Вас відповідальності щодо порушення Вами правил військового обліку", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Тож, "червона стрічка" і надалі буде в наявності у "Резерв+", допоки громадянин не вирішить це питання.

Як впливає термін розшуку на можливість зняття

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що усе залежить від того, як довго такий громадянин перебуває у розшуку ТЦК.

"Якщо більше трьох місяців, то можна писати заяву до ТЦК про закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності", — підкреслив юрист.

Дерій додав, що існує інший варіант — це сплата штрафу через "Резерв+" (тоді можна буде заплатити лише 8500 грн).

"Звичайно, гарантії того, що Вам не прийде новий штраф немає, але якщо у Вас причина розшуку — відмова від ВЛК, то в більшості випадків розшук зникає відразу", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за які порушення загрожує чоловікам розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати розшук від ТЦК.

ВЛК ТЦК та СП розшук обмежено придатні резерв
Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
