Розшук ТЦК - обмежено придатні, чи можуть їх розшукувати

Група сповіщення ТЦК перевіряє громадянина на предмет розшуку. Фото: "Сфера-ТВ"

Навіть якщо обмежено придатний громадянин пройшов військово-лікарську комісію, але зробив це пізніше визначених у законодавстві термінів, його обов’язково оголосять у розшук. Юристи пояснили, як вирішити це питання і знятися з розшуку ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК пройшов пізніше, червона стрічка нікуди не ділася — що робити

До юристів звернувся колишній обмежено придатний громадянин, якого оголосили у розшук через непройдену військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, як він може знятися з розшуку, зважаючи на те, що пізніше він все одно пройшов ВЛК.

"Пройдена Вами ВЛК місяць тому, на жаль, не звільняє Вас відповідальності щодо порушення Вами правил військового обліку", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Тож, "червона стрічка" і надалі буде в наявності у "Резерв+", допоки громадянин не вирішить це питання.

Як впливає термін розшуку на можливість зняття

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що усе залежить від того, як довго такий громадянин перебуває у розшуку ТЦК.

"Якщо більше трьох місяців, то можна писати заяву до ТЦК про закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності", — підкреслив юрист.

Дерій додав, що існує інший варіант — це сплата штрафу через "Резерв+" (тоді можна буде заплатити лише 8500 грн).

"Звичайно, гарантії того, що Вам не прийде новий штраф немає, але якщо у Вас причина розшуку — відмова від ВЛК, то в більшості випадків розшук зникає відразу", — зазначив Владислав Дерій.

