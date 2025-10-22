Розыск ТЦК - ограниченно годные, могут ли их разыскивать

Группа оповещения ТЦК проверяет гражданина на предмет розыска. Фото: "Сфера-ТВ"

Даже если ограниченно годный гражданин прошел военно-врачебную комиссию, но сделал это позже определенных в законодательстве сроков, его обязательно объявят в розыск. Юристы объяснили, как решить этот вопрос и сняться с розыска ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

ВЛК прошел позже, красная лента никуда не делась — что делать

К юристам обратился бывший ограниченно годный гражданин, которого объявили в розыск из-за непройденной военно-врачебной комиссии.

Мужчина поинтересовался, как он может сняться с розыска, учитывая то, что позже он все равно прошел ВВК.

"Пройденная Вами ВВК месяц назад, к сожалению, не освобождает Вас от ответственности за нарушение Вами правил воинского учета", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому, "красная лента" и в дальнейшем будет в наличии у "Резерв+", пока гражданин не решит этот вопрос.

Как влияет срок розыска на возможность снятия

Другой юрист, Владислав Дерий, пояснил, что все зависит от того, как долго такой гражданин находится в розыске ТЦК.

"Если больше трех месяцев, то можно писать заявление в ТЦК о закрытии дела в связи с истечением сроков давности", — подчеркнул юрист.

Дерий добавил, что существует другой вариант — это уплата штрафа через "Резерв+" (тогда можно будет заплатить всего 8500 грн).

"Конечно, гарантии того, что Вам не придет новый штраф нет, но если у Вас причина розыска - отказ от ВЛК, то в большинстве случаев розыск исчезает сразу", — отметил Владислав Дерий.

