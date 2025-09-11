Відео
Україна
Головна ТЦК Розшук ТЦК громадянина за кордоном — що робити

Розшук ТЦК громадянина за кордоном — що робити

Дата публікації: 11 вересня 2025 00:30
Розшук ТЦК за кордоном — що треба робити громадянину України
"Резерв+", застосунок, який можна використовувати і за кордоном. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває за кордоном, а його оголосили у розшук і пропонують сплатити штраф за неявку до ТЦК, він може здійснити цей платіж. Хоча фактично цього штрафу ще не існує, а у ТЦК таким чином дають можливість визнати правопорушення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Розшук того, хто перебуває за межами країни

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном.

Він пояснив, що в "Резерв+" вказано, що він перебуває в розшуку, а також пропонується сплатити штраф за неявку за повісткою до ТЦК.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"На цей час у Вас ще штрафу немає, а в "Резерв+" Вам лише надають можливість добровільно визнати правопорушення та надати згоду на притягнення Вас до адмінвідповідальності без Вашої присутності", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Інший шлях та його особливості

Дерій наголосив, що існує інший варіант розвитку подій, але він загрожує продовження проблем.

"Ви можете оскаржити розшук (так як пройшли строки притягнення до адмінвідповідальності) або сплатити штраф, але це користі не принесе, адже Вам в майбутньому можуть прислати повістку повторно і знову притягнути до адміністративної відповідальності за неявку і так може тривати довгий час", — зазначив юрист.

Крім того, додав Владислав Дерій, якщо громадянин сплатить штраф за неявку за повісткою, то цілком можливо, що в той же день йому прийде штраф за непроходження ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба громадянину, який перебуває за кордоном,повідомляти про це ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, які перебувають за кордоном, якщо йому на українську адресу надійшла повістка.

штраф закордон ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
